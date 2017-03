2. März 2017, 14:24 Uhr Baden-Württemberg Gaggenau untersagt Auftritt von türkischem Justizminister

Minister Bekir Bozdağ ist in der Türkei zuständig für Gerichte und Gefängnisse.









Der türkische Justizminister Bekir Bozdağ darf nicht in der Festhalle der Stadt Gaggenau in Baden-Württemberg auftreten.

Die Stadt begründet dies unter anderem mit dem zu großen erwarteten Besucherandrang.

Auch der Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekçi am Sonntag in Köln wird aller Voraussicht nach nicht stattfinden.

Die Stadt begründet den Schritt unter anderem mit dem erwarteten Besucherandrang: "Aufgrund der nun überregional bekannt gewordenen Veranstaltung rechnet die Stadt mit einem großen Besucherandrang, für den die Festhalle Bad Rotenfels, die dortigen Parkplätze und auch die Zufahrten nicht ausreichen."

Der zuständige Bürgermeister von Gaggenau, Michael Pfeiffer, betonte, dass es sich nicht um eine politische Entscheidung handele. "Wir gehen davon aus, dass die Situation zu gefährlich werden könnte", sagte er. Der Beschluss sei nicht mit höheren politischen Ebenen abgesprochen. "Das ist unsere Entscheidung."

Der Veranstalter, die Union europäisch-türkischer Demokraten (UETD), war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Auch der Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers in Köln wird wohl nicht stattfinden

Minister Bekir Bozdağ ist in der Türkei zuständig für Gerichte, Gefängnisse, mithin auch für die Verfolgung von Journalisten wie Deniz Yücel. Bei seinem Auftritt sollte es sich nach Angaben der türkischen Regierungspartei AKP um einen Wahlkampfauftritt handeln, bei dem der Minister um Zustimmung für ein Präsidialsystem beim umstrittenen bevorstehenden Referendum in der Türkei werben wollte.

Auch der Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekçi am Sonntag in Köln wird aller Voraussicht nach nicht stattfinden - zumindest nicht im Porzer Rathaussaal, wie es das veranstaltende "Koordinationszentrum für Auslandswähler der AKP" ursprünglich geplant hatte. Eine Sprecherin der Stadt sagte der SZ, dass für die Belegung des Saals am Sonntag kein Mietvertrag abgeschlossen worden sei.

Auch Minister Zeybekçi wollte bei dem Auftritt für ein Ja bei der Volksabstimmung über das von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan angestrebte Präsidialsystem in der Türkei werben. Bei dem für den 16. April geplanten Referendum sind auch rund 1,4 Millionen Türken in Deutschland wahlberechtigt.