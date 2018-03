30. März 2018, 18:52 Uhr China Die neue große Mauer

Peking blockiert künftig die letzten Schleichwege ins freie Internet - und errichtet eine digitale Brandschutzmauer zwischen der Volksrepublik und dem Rest der Welt.

Von Christoph Giesen , Peking

Vielleicht wird der 31. März der Tag, den Historiker rückblickend als Scheidepunkt sehen werden, an dem China seine Einwohner per Dekret in die Steinzeit der Informationstechnik versetzt hat. Denn an diesem Wochenende will die Regierung in Peking den Hebel umlegen und alle Verbindungen zum freien Internet kappen. Mit unkalkulierbaren Konsequenzen, vor allem für ausländische Unternehmen in China.

"Die Einschränkung ist eine Sorge allererster Güte", sagt Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). "Die chinesische Führung setzt sich in Reden immer wieder für den Freihandel ein. Aber Daten und ihr Verkehr sind inzwischen Teil der Globalisierung", sagt er. In den vergangenen Jahren hat Peking eine digitale Brandschutzmauer zwischen der Volksrepublik und dem Rest der Welt errichtet: die Great Firewall. Tausende Websites stehen auf dem Index. Man kann in China nicht googeln, nicht twittern oder die New York Times lesen. Zumindest nicht direkt.

Was die teure Überwachung soll? Ein Experte sagt: Eigentlich sei das Wirtschaftsspionage

Über einen Umweg ist es dennoch möglich: Virtual Private Networks - kurz VPN. Sie sind Schleichwege auf dem Weg ins unzensierte weltweite Internet. Man lädt sich die Software eines VPN-Betreibers auf das Smartphone oder den Computer und wird zunächst mit einem Server außerhalb Chinas verbunden. Von dort gelangt man auf die gewünschten Websites. Statt mit einem chinesischen Absender (der sogenannten IP-Adresse des Endgerätes) surft man mit der Landeskennung des Auslandsservers. Der digitale Schutzwall lässt den Nutzer passieren. Unternehmen nutzen diese VPN-Schleichwege, im Fachjargon "Tunnel" genannt, wenn sie Dependencen in China ans firmeneigene Intranet anschließen möchten, um sensible Dokumente wie Personaldaten, Baupläne, Verträge, Gehaltsabrechnungen verschlüsselt zu verschicken.

Doch genau damit soll nun Schluss sein. Das zuständige Ministerium in Peking hat angekündigt, dass nur noch solche VPN-Tunnel erlaubt sein dürfen, die über einen der staatlichen Anbieter lizenziert und zugelassen worden sind. VPN wird es also weiterhin geben, mit enormer Rechenpower und Software soll es aber möglich sein, jede einzelne Internet-Verbindung im Reich zu checken und eine VPN-Verbindung sofort zu kappen. Die chinesischen Behörden werden jederzeit Zugriff auf die Daten haben.

"Vordergründig geht es darum, dass niemand aus China mehr Google oder Facebook erreichen kann", sagt Sandro Gaycken, Direktor des Berliner Digital Society Institute, der auch die Bundesregierung in Fragen der Cybersicherheit berät. "Der durchaus gewünschte Nebeneffekt ist aber ein Zugriff auf sensible Unternehmensdaten. Das ist Wirtschaftsspionage."

Grundlage ist das sogenannte Cybersicherheitsgesetz, das im vergangenen Sommer in China in Kraft getreten ist. Telekommunikationsunternehmen, Energie- und Wasserversorger, Transportfirmen oder Finanzkonzerne dürfen seitdem nur noch IT-Produkte kaufen, die eine staatliche Sicherheitsüberprüfung bestanden haben. Außerdem sind Firmen in China verpflichtet, ihre Daten den Sicherheitsbehörden auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Unternehmen, die Daten ohne Genehmigung außerhalb Chinas speichern, können ihre Geschäftslizenz verlieren. Apple zum Beispiel muss deshalb Server in der Volksrepublik betreiben. Im vergangenen Sommer löschte der Konzern bereits mehr als 600 VPN-Anbieter aus seinem chinesischen App-Store - auf Druck aus Peking.

Wie wichtig die VPN-Tunnel für ausländische Unternehmen sind, belegt eine Umfrage der Deutschen Außenhandelskammer in China in der vergangenen Woche: Von 216 befragten deutschen Unternehmen gaben 83 Prozent an, dass VPN-Lösungen für das Geschäft "unbedingt notwendig" seien. Mehr als 40 Prozent der Firmen haben nun Sorge, dass sensible Daten bald nicht mehr sicher sein werden. 37 Prozent der Unternehmen erwarten, dass sich die Betriebskosten durch das Cyber-Sicherheitsgesetz deutlich erhöhen werden.

Ein Sicherheitsfachmann rät: Datentransport per Kurier

"Vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen stellt diese Umstellung eine große Herausforderung dar", glaubt auch Hubert Lienhard, Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA). "Zusammen mit der Anforderung, dass Daten lokal in China gespeichert werden müssen, erschwert dies den international operierenden Unternehmen die Geschäftstätigkeiten. Gleichzeitig bleibt die Frage, ob die Daten weiterhin sicher übermittelt werden können."

Das hängt vor allem davon ab, ob es den chinesischen Behörden technisch gelingt, alle Verbindungen zu kappen. "Die Software dafür wurde extra geschrieben", meint Sicherheitsfachmann Gaycken. Jede einzelne Internetverbindung werde künftig betrachtet und notfalls getrennt. In Millisekunden. Nur wer eine Lizenz hat, werde durchgewunken. Ein Verfahren, das sehr viel Rechnerleistung braucht. Doch wenn ein Land diese Kosten und Mühen nicht scheut, dann China. Seitdem Staats- und Parteichef Xi Jinping an 2012 an die Macht gekommen ist, hat der Sicherheitsapparat deutlich an Einfluss gewonnen. Ökonomische Fragen werden zur Nebensache, wenn es um den vermeintlichen Schutz des Landes geht.

Bei vielen ausländischen Firmen haben in den vergangenen Wochen IT-Abordnungen aus der Heimat die chinesischen Standorte besucht. Mit dem Auftrag, zu klären, wie es weitergehen soll. Staats-VPN? Oder muss eine neue Lösung her? Etliche Manager haben sich auch bei Sicherheitsfachmann Gaycken gemeldet. Sein Ratschlag: "Verlasst China, und wenn das nicht geht, transportiert sensible Daten künftig auf einem verschlüsselten USB-Stick per Kurier. Die Patente und Betriebsgeheimnisse der deutschen Wirtschaft sind sonst für den chinesischen Staat problemlos einzusehen."