27. November 2017, 13:27 Uhr Bundestagswahl Merkel ist "bereit, Gespräche mit der SPD aufzunehmen"

CDU Pressekonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht auf einer Pressekonferenz am 27.11.2017 in Berlin. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++









Die CDU möchte mit der SPD über eine große Koalition verhandeln. Das hat die Kanzlerin nach einem Treffen mit dem Parteivorstand bekanntgegeben.

Allerdings gebe es bislang nur ihr Angebot an die Sozialdemokraten. Konkret vereinbart seien die Sondierungen noch nicht.

Aus SPD und CDU mehren sich die Stimmen, die eine große Koalition befürworten.

Die Union möchte mit der SPD eine große Koalition sondieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in Berlin, ihre Partei sei "bereit, Gespräche mit der SPD aufzunehmen". Dies sei bei der gestrigen CDU-Präsidiumssitzung und bei einem Treffen des Parteivorstands heute Mittag beschlossen worden. Es handle sich aber nur um ein Angebot; konkrete Verhandlungen seien noch nicht geplant. Am Donnerstag treffen sich die Parteichefs von CDU, CSU und SPD zu Gesprächen mit dem Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Abgesehen davon sei noch kein Treffen der Parteien vereinbart.

"Für uns ist es wichtig, dass wir Stabilität im Lande schaffen", betonte die Kanzlerin. Eine handlungsfähige Regierung sei nötig für die Wirtschaft und werde von den anderen europäischen Ländern erwartet. Sie werde "ernsthaft, engagiert, redlich" und zugleich kompromissbereit in die Gespräche gehen.

Zuvor hatte die CDU bereits deutliche Signale gesendet, um ihr Interesse an einer großen Koalition zu bekunden. Allerdings rechnet etwa die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner in diesem Jahr nicht mehr mit möglichen Verhandlungen über eine große Koalition. Die SPD, die sich nach der Bundestagswahl vor zwei Monaten zunächst auf eine Rolle in der Opposition festgelegt hatte, brauche noch etwas Zeit, sagte die rheinland-pfälzische Landesparteichefin im ARD-"Morgenmagazin". Sie verwies dabei auf den Parteitag der Sozialdemokraten in knapp zwei Wochen: "Man hätte danach nur eine Woche bis zur Winterpause."

Das Gespräch des Bundespräsidenten mit den Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD am Donnerstag werde ein Start sein, sagte CDU-Vize Armin Laschet in Berlin. Dann folge der SPD-Parteitag. "Und dann wird man sachlich mit den jeweiligen programmatischen Vorstellungen in Koalitionsverhandlungen gehen, das hoffe ich jedenfalls", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. CDU-Vorstandsmitglied Mike Mohring äußerte Hoffnungen auf einen Beginn der Sondierungen noch vor Weihnachten.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) warb dafür, die SPD nicht unter Zeitdruck zu setzen. "Die SPD braucht noch ein bisschen Zeit und die sollten wir ihr geben. Aber dann brauchen wir schnell eine Regierung", sagte er in der Bild-Talkshow "Die richtigen Fragen".

Auch in der SPD erwartet man keine schnelle Regierungsbildung. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte, er gehe nicht davon aus, dass es noch in diesem Jahr Klarheit über die Regierung geben werde. "Ich fürchte, in keinem Fall werden wir in diesem Jahr eine Entscheidung haben", sagte der SPD-Politiker. "Das wird für die SPD ein weiter Weg sein."

SPD-Vize Ralf Stegner warb um mehr Zeit: "Die Übergangsregierung ist stabiler als das, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Man darf es mit der Geschwindigkeit nicht übertreiben", sagte er im ARD-"Morgenmagazin". Klar sei aber auch: "Wir können nicht bis Ostern warten."

CDU-Führung will über große Koalition verhandeln

Am Sonntagabend hatte die CDU-Spitze nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen einhellig Gespräche mit der SPD über die Bildung einer großen Koalition befürwortet. Es habe große Einigkeit gegeben, dass es Priorität sei, diese Gespräche erfolgreich zu führen, und es gebe Zuversicht, dass Verhandlungen zu einem Erfolg führen könnten, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nach viereinhalbstündigen Beratungen des Präsidiums seiner Partei in Berlin.

Die Verhandlungen seien zwar ergebnisoffen und man wisse nicht, ob man am Ende zusammenkomme. Die CDU habe aber die feste Absicht, eine handlungsfähige Regierung zu bilden - und keine Minderheitsregierung. "Sondern es ist definitiv ein Bündnis, das sich auf eine parlamentarische Mehrheit bezieht - und das wäre eine große Koalition", sagte Günther.

Damit sprach sich die CDU gegen die Bildung einer Minderheitsregierung aus. Dazu hatte unter anderem die SPD-Politikerin Malu Dreyer aufgerufen. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz warb am Abend vor dem Treffen der CDU, die Sozialdemokraten sollten eine unionsgeführte Minderheitsregierung tolerieren.

"Ich persönlich bin der Auffassung, dass wir einen guten Weg gemeinsam gehen könnten, wenn wir die neue Bundesregierung dulden", sagte Dreyer im ZDF. In "wichtigen, staatstragenden" Themen könne sich die SPD mit der Union natürlich verständigen, schlug Dreyer vor. "Wir sollten Mut haben auch mal für einen neuen Weg." Die SPD tue sich "sehr, sehr schwer mit der großen Koalition".

CDU und CSU sind sich einig

Die CSU ist hingegen mit der CDU auf einer Linie. "Ein Bündnis von Union und SPD ist die beste Variante für Deutschland - besser jedenfalls als Jamaika, Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung", sagte CSU-Chef Horst Seehofer der Bild am Sonntag. Dabei habe Bundeskanzlerin Merkel ihm sogar einen Ministerposten in einer möglichen Jamaika-Koalition angeboten.

Der mächtige SPD-Landesverband in Nordrhein-Westfalen formulierte für mögliche Sondierungsgespräche mit der Union bereits Kernforderungen an die Parteispitze in Berlin. Unter anderem verlangt der Verband eine Bürgerversicherung, eine Anhebung des Rentenniveaus und höhere Steuern auf große Vermögen. Das Schreiben an Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles liegt der Süddeutschen Zeitung vor.

Auch SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach nennt eine Bürgerversicherung als "zentrales Anliegen" seiner Partei. Die SPD wolle eine "Bürgerversicherung mit einem gemeinsamen Versicherungsmarkt ohne Zwei-Klassen-Medizin", sagte der Gesundheitsexperte der Passauer Neuen Presse.

In der Union formiert sich indes bereits vorsichtiger Widerstand dagegen, für eine gemeinsame Regierung mit der SPD von eigenen Positionen zu lassen. Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, sagte der FAZ, die Union müsse wieder sichtbar werden als Partei, die für Rechtsstaatlichkeit und Ordnung stehe und für die normalen Bürger und Familien da sei. Wenn das mit der SPD nicht möglich sei, müsse eine Minderheitsregierung angegangen werden.