26. November 2017, 21:56 Uhr Bundestagswahl Dreyer spricht sich für Minderheitsregierung aus









Feedback

Malu Dreyer macht sich dafür stark, dass die SPD eine Minderheitsregierung der Unionsparteien toleriert.

Volker Kauder hält so etwas für unsicher und rät "dringend" zu einer Koalition mit der SPD.

Derzeit berät das CDU-Präsidium, wie es in der Regierungsbildung weitergehen soll.

Für Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, ist eine große Koalition nicht die beste Lösung. Sie sprach sich dafür aus, ihre Partei solle eine Unions-geführte Minderheitsregierung tolerieren. "Ich persönlich bin der Auffassung, dass wir einen guten Weg gemeinsam gehen könnten, wenn wir die neue Bundesregierung dulden", sagte sie in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

In "wichtigen, staatstragenden" Themen könne sich die SPD mit der Union natürlich verständigen, schlug Dreyer vor. "Wir sollten Mut haben auch mal für einen neuen Weg." Die SPD tue sich "sehr, sehr schwer mit der großen Koalition".

Von Seiten der Union kommt Kritik. Fraktionschef Volker Kauder sprach sich gegen Dreyers Vorschlag aus. "Wenn man für jedes Gesetz, das man durch den Deutschen Bundestag bringen muss, sich einen Partner oder zwei dann auch suchen muss, könnte das nicht billiger werden als wenn man eine Koalition hat", sagte Kauder im "Bericht aus Berlin" in der ARD. "Auch die Abläufe im Parlament sind mit einer Koalition wesentlich besser zu steuern als Zufallsmehrheiten. Ich rate deshalb dringend dazu, eine Koalition zu bilden und das mit der SPD."

Auch die Schwesterpartei aus Bayern zieht die große Koalition vor. "Ein Bündnis von Union und SPD ist die beste Variante für Deutschland - besser jedenfalls als Jamaika, Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung", sagte CSU-Chef Horst Seehofer der Bild am Sonntag. Dabei habe Bundeskanzlerin Merkel ihm sogar einen Ministerposten in einer möglichen Jamaika-Koalition angeboten.

Derzeit berät das CDU-Präsidium in Berlin das weitere Vorgehen. Ein Ergebnis der Sitzung steht bereits fest: Wegen der noch in der Schwebe befindlichen Regierungsbildung soll der CDU-Bundesparteitag nicht wie eigentlich geplant am 16. Dezember stattfinden.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sagte kurz vor dem Treffen am Sonntag, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe allen Seiten ins Gedächtnis gerufen: "Man ist nicht für die Menschen da, die einen gewählt haben, sondern für das Gemeinwohl." Deswegen müsse man nun sehen, "was können wir im Sinne des Gemeinwohl jetzt bewegen".

Bouffier warnt vor roten Linien

Hessens Regierungschef Volker Bouffier forderte die SPD auf, nicht ständig Bedingungen im Zusammenhang mit einer möglichen Neuauflage der großen Koalition zu stellen. Im Stundentakt würden Forderungen von Sozialdemokraten erhoben, was zwingend sei und wo rote Linien seien, kritisierte er. "Wer sich so verhält, der muss aufpassen, dass er's nicht überzieht."

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende und rheinland-pfälzische Landesparteichefin Julia Klöckner forderte die SPD auf, von der Forderung nach einer Bürgerversicherung abzugehen. Eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung würde für alle Versicherten mehr Kosten bedeuten. "Wir haben in vier Wochen Weihnachten. Dennoch sollte man mit Wunschzetteln sehr realistisch umgehen."

Die Bürgerversicherung könnte zu einem der größeren Streitpunkte bei den Verhandlungen für eine erneute große Koalition werden. Der mächtige SPD-Landesverband von Nordrhein-Westfalen signalisierte in einem Brief an Martin Schulz und Andrea Nahles, ein Bündnis mit der Union nicht mehr blockieren zu wollen. Dafür müssten allerdings bestimmte Bedingungen erfüllt werden.

Eine dieser Bedingungen ist dem Brief zufolge eben die Einführung einer Bürgerversicherung. Außerdem fordert der Verband höhere Renten und eine "deutlich höhere" Besteuerung von großen Vermögen.