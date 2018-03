23. März 2018, 18:54 Uhr Berlin Willkommen im Bundestag

Horst Seehofer hält seine erste Rede als neuer Innenminister. Er bleibt im Ton zurückhaltend, dennoch rührt sich kaum eine Hand bei der SPD. Seehofers Islam-Satz interpretiert die AfD auf ihre Weise.

Von Constanze von Bullion , Berlin

Es sei sein Ziel, „Politik für die Menschen in unserem Land“ zu machen, sagt Horst Seehofer. (Foto: John MacDougall/AFP)

Irgendwann dreht der Neue dann den Kopf. Schaut nach rechts. Schaut nach links. Versenkt den Blick wieder in sein Redemanuskript, so tief, als wolle der ganze Mann darin verschwinden. Wo sind sie eigentlich alle?

Freitagmorgen im Bundestag in Berlin. Horst Seehofer sitzt auf der Regierungsbank, allein mit einem Packen Papier. Er mag keine Hetze, also kommt er gern früher als nötig, erzählt einer, der es wissen muss. Seehofer wird an diesem Morgen seine erste Regierungserklärung als Bundesinnenminister abgeben. Er wird die AfD schimpfen hören, in der SPD kaum jemanden klatschen sehen. Und er wird erleben, wie eine steile These ausgerechnet von denen gekapert wird, die man für den politischen Gegner hält.

"Dort, wo Grenzen überschritten, Regeln missachtet oder Gesetze gebrochen werden, gilt für mich null Toleranz." (Horst Seehofer)

Seehofer gehört jetzt zu den wichtigsten Ministern in Merkels Kabinett. Er hat das Innenministerium mit den Bereichen Bau und Heimat zu einer Art Großgrundbesitz der Koalition ausgebaut. In Interviews hat er kundgetan, dass er Ausreisepflichtige konsequenter abschieben und Grenzkontrollen innerhalb Europa notfalls verstärken wolle. Der Islam gehöre nicht zu Deutschland, erklärte er. Die Bundeskanzlerin hat Seehofer dafür im Bundestag gescholten. Seehofer revanchierte sich im Spiegel und zeigte sich verärgert. Für Merkels öffentlichen Widerspruch fehle ihm "jegliches Verständnis", er sei völlig unnötig, sagte er. "Ich werde meine Politik nicht um ein Jota ändern."

Im Parlament aber treffen die beiden am Freitag nicht aufeinander, weil Angela Merkel in Brüssel ist. Etliche Minister wiederum schwänzen Seehofers Einstand. Weder Außen- noch Finanz- oder Wirtschaftsminister sind da, auch die Ministerinnen für Justiz und Familie fehlen. So viel Absenz ist ungewöhnlich. Als es losgehen soll, hält die AfD mit einem Antrag und minutenlangem Gebrüll den Betrieb auf. Willkommen im Bundestag.

Als Seehofer dann ans Rednerpult tritt, wählt er einen verhaltenen Ton und zitiert als Erstes den Koalitionsvertrag. "Den sozialen Zusammenhalt in unserem Land wollen wir stärken und die entstandenen Spaltungen überwinden", stehe da. Und dass die Regierung "die Lebensbedingungen der hier lebenden Menschen" verbessern wolle. Die Betonung liegt auf "hier lebend". Er fühle sich den Sätzen verpflichtet. In der Gesellschaft "erodiert der Zusammenhalt", sagt Seehofer, die Zuwanderung sei "hoch umstritten". Spaltung und Polarisierung seien "ideologische Teilchenbeschleuniger".

Das klingt versöhnlich, so als habe der Minister sich die Mahnung der Kanzlerin zu Herzen genommen, die Gesellschaft mit Abgrenzung von Muslimen nicht weiter auseinanderzutreiben. Als Rückzug in der Islam-Debatte aber möchte Seehofer die Sache nicht verstanden wissen. Und auch beim Thema Kriminalität bleibt er auf vertrauten Pfaden. "Dort, wo Grenzen überschritten, Regeln missachtet oder Gesetze gebrochen werden, gilt für mich: null Toleranz." Das gelte "auch bei Hassparolen und Gewalt gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen".

In der SPD rührt sich während der gesamten Rede kaum eine Hand. Das gegenseitige Nicht-Beklatschen von Union und SPD wirkt fast trotzig. Nur Eva Högl, SPD-Fraktionsvize, sieht man im Plenum anhaltend nicken, als Seehofer über islamistische Gefährder spricht und über geplante Rückführungszentren, in denen Flüchtlinge zur Identifizierung oder Abschiebung festgehalten werden sollen.

Die SPD hat sich in der Islam-Debatte der letzten Tage auffallend zurückgehalten. Ihr Spitzenpersonal wirkte zwischendurch fast so, als sei man froh, dem Innenminister von der CSU mit dem Thema Migration die unschönen Botschaften des Regierungsprogramms überlassen zu können. Selbst auf Merkels Seehofer-Rüge am Mittwoch ging SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles nicht weiter ein. Am Freitag dann ändert Eva Högl das. "Ich sage deutlich, dass Rassismus, Rechtsextremismus und Ausgrenzung keinen Platz haben", sagt die SPD-Politikerin. Jetzt sind es Unionisten, die nicht klatschen.

Die AfD begleitet die Sitzung immer wieder mit Radau, gern auch mit erhobener Faust. Der AfD-Politiker Gottfried Curio beginnt Seehofers Satz "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" genüsslich mit eigenen Inhalten zu füllen. Islam bedeute misshandelte Mädchen und "Messereinwanderung", er sei "nicht Gegensatz zum Christentum, sondern zur Rechtsstaatlichkeit". Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, greift Seehofer am schärfsten an: Wer sich Muslime zu Feinden mache, spiele Islamisten in die Hände. Mit seinem Satz habe der Minister "für die beste Propaganda" gesorgt, die die Terrormiliz IS sich wünschen könne.

Und es kommen auch die Dinge zur Sprache, die in Seehofers Antrittsrede gefehlt haben. Er habe "kein Wort" zu Antisemitismus und Rechtsextremismus gehört, kritisiert André Hahn von der Linkspartei. In Deutschland würden Moscheen angezündet und "schwerste Verbrechen" begangen, sagt der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz. Die Taten des NSU und der Anschlag vom Breitscheidplatz hätten "die Effektivität unserer Sicherheitsbehörden infrage" gestellt. Seehofer aber löse diese Probleme nicht, sondern spalte das Land. "Auf eine konstruktive Zusammenarbeit!", ruft Notz am Ende seiner Rede. Da schaut der Innenminister dann doch etwas überrascht.