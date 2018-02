25. Februar 2018, 18:51 Uhr Atomkonflikt Das schier Unmögliche

Nordkorea zeigt sich im Atomkonflikt offen für Gespräche mit der US-Regierung. Südkoreas Präsident Moon Jae-in versucht sich als Vermittler.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Nach Nordkoreas eigener Darstellung zeigt das Land "genügend Bereitschaft", mit den USA zu verhandeln. Das soll Nordkoreas früherer Spionage-Chef Kim Yong-chol dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in bei ihrem Treffen am Sonntag am Rande der Schlussfeier der Olymischen Winterspiele gesagt haben. Moon habe betont, um die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern, müsse der Norden auch mit den USA reden, so ein Sprecher des Blauen Hauses, dem Amtssitz des Präsidenten Südkoreas.

Wenige Stunden zuvor hatte Pjöngjang Washington noch scharf angegriffen. Die neuen Sanktionen, die US-Präsident Donald Trump am Freitag angekündigt hatte, seien eine "kriegerische Handlung". Washington wolle die Annäherung der beiden Koreas sabotieren.

Satellitenbilder und Fotos der japanischen Küstenwache belegen, dass nordkoreanische Frachter auf hoher See Kohle auf Schiffe umladen, die unter russischer, chinesischer und anderen Flaggen fahren. Über russische Häfen soll diese Kohle auch nach Südkorea und Japan verkauft worden sein. Auf gleiche Weise beziehen Tanker aus Nordkorea Öl von heimlichen Helfern. Die Schiffe schalten dazu ihre Transponder aus, die Sender, die ihre Position an Satelliten übermitteln.

Trump will deshalb mehr als 50 Schiffe, die unter anderem in Singapur, Hongkong, Taiwan und den Marshallinseln registriert sind, Reedereien und Handelshäuser mit Strafmaßnahmen belegen. Schiffe aus Russland nahm er aus, obwohl auch sie verdächtigt werden, an diesem Schmuggel beteiligt zu sein. Die New York Times wertete die neuen Sanktionen als Schritt Richtung Wirtschaftsblockade, aus der Sicht Pjöngjangs ein Kriegsgrund. Allerdings wird bezweifelt, dass Moskau und Peking im UN-Sicherheitsrat den Sanktionen zustimmen. Trump drohte: "Falls die Sanktionen nicht wirken, müssen wir zu Phase zwei übergehen." Was er damit genau meinte, sagte er nicht. Er hatte im Atomkonflikt aber schon einmal mit der vollständigen Zerstörung Nordkoreas gedroht.

Der US-Präsident kündigte seine neuen Sanktionen kurz vor der Olympia-Schlussfeier in Pyeongchang an, bei der seine Tochter Ivanka die USA offiziell vertreten hat. Bei einem Abendessen mit Moon forderte auch sie maximalen Druck auf Nordkorea.

Moons Regierung spricht dagegen von den Winterspielen als "Friedensspiele", da es in ihrem Rahmen zur Annäherung mit Nordkorea gekommen ist. Der südkoreanische Präsident wird an diesem Montag weiter mit Kim Yong-chol und seiner Delegation verhandeln. Kim, der für mehrere nordkoreanische Angriffe auf Südkorea verantwortlich sein soll, hätte eigentlich gar nicht in den Süden einreisen dürfen. Sein Name steht auf einer schwarzen Liste. Doch Moon hat ihn als Vizevorsitzenden des Zentralkomitees der Partei empfangen. Dagegen hat die Partei der letzten beiden Präsidenten Südkoreas lautstark protestiert. Selbst junge Koreaner, eigentlich Moons Stammwähler, meinen, Moon gehe zu weit auf das nordkoreanische Regime zu.

Moon versucht das schier Unmögliche. Er will den neu aufgenommenen Dialog mit Nordkorea weiterführen, ohne es sich mit Washington zu verderben. Trumps neue Sanktionsdrohung so kurz vor seinem Treffen mit Kim Yong-chol schien dies noch unmöglicher zu machen. Moon selbst lässt sich aber nicht beirren, zumal sowohl Pjöngjang wie auch Washington ihre Verantwortlichen für die Beziehung zwischen Nordkorea und den USA zur Olympia-Schlussfeier geschickt haben. Moon hoffe, es komme mindestens zum "indirekten Dialog", schrieb die liberale Tageszeitung Hankyoreh, die dem Präsidenten nahesteht. Das Blatt zitierte Cho Seung-ryl vom Seouler Strategie-Institut: Diktator Kim Jong-un habe den alten General Kim Yong-chol nach Süden geschickt, um die Haltung des Regimes zu erklären und sich um einen innerkoreanischen Gipfel zu bemühen. "Das Fenster für bessere innerkoreanische Beziehungen öffnet sich weiter", so Hankyoreh.