4. April 2017, 20:35 Uhr Anschlag in Metro Die Terrorgefahr lauert auch in Russland









Als mutmaßlicher Attentäter von Sankt Petersburg gilt Akbarschon Dschalilow, ein Gastarbeiter aus Kirgisistan mit russischem Pass.

Die Angst vor Anschlägen in Russland sitzt tief. In den vergangenen Jahren kam es zu mehreren Anschlägen radikaler Islamisten aus dem Kaukasus.

Doch die Bedrohung hat sich gewandelt: Längst hat der globale Reiseverkehr kampferprobter Dschihadisten auch Russland erreicht.

Von Frank Nienhuysen

Der Kampf gegen den Terror schweißt Nationen zusammen, vielleicht kam deshalb so schnell die Amtshilfe aus der Ferne. Der Geheimdienst im zentralasiatischen Kirgisistan spielte den Russen nur Stunden nach dem schrecklichen Anschlag in der U-Bahn von St. Petersburg Informationen über den 22 Jahre alten Akbarschon Dschalilow zu - einen jungen Mann mit Hipster-Bart und Brille, fotografiert von einer Überwachungskamera kurz vor dem Anschlag in der Metro. Dschalilow kommt demnach aus dem südkirgisischen Osch, einer islamisch-konservativ geprägten Stadt. Er ist usbekischer Herkunft, hat aber seit etwa sechs Jahren einen russischen Pass und soll als Koch in einer Petersburger Sushi-Bar gearbeitet haben.

Die Attacke zeigt: Das Muster der Bedrohung hat sich verändert

Am späten Nachmittag legten sich die russischen Ermittler fest: Dschalilow, der bei der Explosion getötet wurde, war ein Attentäter. An zwei Bomben seien seine DNA-Spuren gefunden worden. Dschalilow soll nach russischen Medienberichten im Februar für einige Wochen in seiner kirgisische Heimat gereist und "völlig verändert" zurückgekehrt sein. Die Behörden gingen davon aus, dass er in Zentralasien von Extremisten angeworben wurde. Dschalilow galt ersten Berichten zufolge als unauffällig, "gar nicht wie ein radikaler Islamist", wie die russische Zeitung Moskowskij Komsomolez schrieb.

Es gab zunächst auch Hinweise auf einen angeblichen Verdächtigen, der aus Kasachstan stammen soll und unter den Opfern war. Die islamistische Spur galt jedenfalls als die wahrscheinlichste. Die Angst vor islamistischem Terror ist in Russland schon immer groß gewesen, aber die Verbindung zu den Staaten Zentralasiens zeigt, dass sich das Muster der Bedrohung verändert hat. Die spektakulären Anschläge vergangener Jahre ließen sich in der Regel nach Tschetschenien oder eine der benachbarten Kaukasus-Republiken wie Dagestan oder Inguschetien zurückverfolgen, wo sich radikalisierte Islamisten oder Witwen kaukasischer Rebellen für Russlands blutige Tschetschenien-Kriege rächen wollten.

Die Terrormiliz IS betrachtet Russland als neues Kampfgebiet

Inzwischen aber ist die Lage vielschichtiger und damit für die russischen Sicherheitsbehörden auch unberechenbarer und komplizierter geworden. Als am Montag die Welt nach St. Petersburg schaute, erschossen im Süden, am Kaspischen Meer, Extremisten aus Astrachan und aus Dagestan bei einer Straßenkontrolle zwei russische Polizisten. Im vergangenen Sommer, ebenfalls kaum beachtet, töteten in St. Petersburg Beamte bei einer Anti-Terror-Razzia vier Mitglieder einer Islamistengruppe. Bei Moskau wiederum gingen zwei Tschetschenen mit Äxten auf Straßenpolizisten los, weil sie sich für den russischen Militäreinsatz in Syrien rächen wollten. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich und machte damit deutlich, dass sie Russland als neues Kampfgebiet betrachtet.