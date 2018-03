24. März 2018, 09:32 Uhr Washington Hunderttausende zum "March for our lives" erwartet

Gegen Waffengewalt, für schärfere Waffengesetze: Überlebende des Amoklaufs an einer US-Schule wollen heute in Washington ein machtvolles Zeichen setzen. Weltweit sind mehr als 830 Solidaritätsaktionen geplant.

Es könnte eine der größten Demonstrationen in der jüngeren Geschichte der USA werden - angeführt von einer Gruppe von Teenagern. Etwa 20 Schüler, die den Amoklauf in der Marjory Stoneman Douglas Highschool überlebten, haben den "March for our lives" organisiert und wollen damit gegen Waffengewalt und für schärfere Waffengesetze protestieren.

Allein in Washington rechnen die Veranstalter mit Hunderttausenden Teilnehmern. Landesweit sind in allen Bundesstaaten Aktionen geplant, weltweit werden Solidaritätsmärsche stattfinden, unter anderem in London, Sydney, Tokyo und Mumbai. Insgesamt sind bisher mehr als 830 Veranstaltungen angemeldet. Auch in München, Berlin und Hamburg wollen Menschen auf die Straße gehen, um sich mit den Protestierenden in den USA solidarisch zu zeigen.

Die Hauptveranstaltung in Washington beginnt um 12 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) auf der Pennsylvania Avenue zwischen dem Weißen Haus und dem Kapitol.

Auslöser der Proteste ist der Amoklauf an der Marjory Stonemand Douglas Highschool in Parkland, Florida, am 14. Februar, bei dem der 19-jährige Nikolas Cruz 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen hatte. Seitdem kam es landesweit immer wieder zu Protesten.

So hatten sich am 14. März bereits Hunderte Jugendliche in Washington versammelt und sich Hand in Hand mit dem Rücken zum Weißen Haus auf den Boden gesetzt. Sie schwiegen 17 Minuten - eine Minute für jedes Opfer. Ähnliche Bilder gab es auch aus Columbine, wo 1999 zwei Schüler zwölf Mitschüler erschossen und 24 verwundet hatten. Und natürlich aus Parkland.

Die Regierung hat sich von den anhaltenden Protesten weitgehend unbeeindruckt gezeigt. Der zweite Verfassungszusatz, der den Amerikanern das Tragen von Waffen einräumt, soll unangetastet bleiben. Im Gegenteil, US-Präsident Trump stieg nach dem Amoklauf in die altbekannte Forderung der Waffenorganisation NRA ein, Lehrer zum Schutz ihrer Schüler zu bewaffnen. Lediglich Schnellfeuervorrichtungen für Gewehre könnten nach Angaben des US-Justizministeriums womöglich verboten werden.