Es ist der stärkste Sturm, der jemals über dem Atlantik registriert wurde: Irma, mit der höchsten Hurrikanstufe fünf eingeordnet, ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 255 Kilometer pro Stunde auf die kleine Karibikinsel Barbuda getroffen. Um kurz vor ein Uhr morgens (Ortszeit) zog das Auge des Sturms über die Insel, meldeten Wetterstationen des US-Hurrikanzentrums der Wetterbehörde NOAA. Von dort bewegte sich der Hurrikan weiter zu den Inseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin, wo er nach Angaben der Pariser Regierung schwere Schäden anrichtete. Die Inseln gehören zu Frankreich und den Niederlanden.

Im französischen Teil der Karibikinsel Saint-Martin kamen mindestens sechs Menschen ums Leben. Wie der Präfekt des benachbarten französischen Überseegebiets Guadeloupe, Eric Maire, sagte, seien weitere Opfer zu befürchten. "Die Bilanz ist nicht endgültig." Zuvor hatte das Ministerium für die französischen Überseegebiete mitgeteilt, dass auf den Inseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin insgesamt mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen seien. Mindestens zwei weitere seien schwer verletzt worden.

Etwa anderthalb Stunden verweilte das Auge des als "potenziell katastrophal" eingestuften Sturms über Saint-Barthélemy, das besonders beim internationalen Jet-Set beliebt ist. Anschließend erreichte es die Insel Saint-Martin. Der französische Wetterdienst berichtet von heftigen Springfluten. Ganze Küstengebiete seien bereits überschwemmt. Der Sturm habe Dächer von zahlreichen Häusern fortgerissen, der Strom sei zum Teil ausgefallen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte seine Staatsbürger bereits darauf eingestellt, die materiellen Schäden auf den Inseln könnten "erheblich" ausfallen.

Trotz der höchsten Alarmstufe weigerten sich etwa 7000 Menschen bis zuletzt, sich in Sicherheit zu begeben, teilte die Ministerin für die französischen Überseegebiete, Annick Girardin, mit.

Trügerische Ruhe im Auge des Sturms

Auf Barbuda hatten die Behörden die etwa 1700 Bewohner davor gewarnt, ihre Häuser zu verlassen, trotz einer kurzen vermeintlichen Beruhigung der Situation im Zentrum des Sturms: Denn einer Abschwächung im Auge von Windwirbeln folgt immer der erneute Sturm. Der Hurrikan riss Dächer von den Häusern, berichtet der Antigua Chronicle. Bewohner erzählten von einem Zusammenbruch der Telefonleitungen. "Der Herr hat uns geschützt. Wir sind vom Schlimmsten verschont worden", hieß es in einer Erklärung des Premierministers von Antigua und Barbuda, Gaston Browne.

Auf dem weiteren Kurs von Irma liegen die Inseln Anguilla, Montserrat und St. Kitts und Nevis. Warnungen gab es auch für die Inseln Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, die Britischen Jungferninseln und die US-Jungferninseln. Insgesamt leben in diesen Gebieten mehr als eine halbe Million Menschen.

In seinem weiteren Verlauf könnte der Sturm noch deutlich mehr Menschen in der Dominikanischen Republik, auf Kuba, Haiti, den Bahamas bedrohen. Hier leben 25 Millionen Bürger. Mehrere Inseln und Küstenregionen wurden bereits evakuiert. Urlauber müssten mit starkem Regen und Wind rechnen, in der Folge könne es zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommen, warnte das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für mehrere Karibikstaaten.

Was für Karibik-Urlauber gilt

Wer bereits bis einschließlich 8. September einen Flug in die Dominikanische Republik oder nach Kuba bei den Reiseveranstaltern Tui, Thomas Cook und gebucht hat, kann diesen kostenlos umbuchen oder stornieren. Bei DER Touristik gilt das Angebot für Abflüge bis 9. September und bei Thomas Cook und ihrer Airline Condor bis 10. September - hier inklusive Florida.

In den USA wurden Touristen aufgefordert, die Südwestspitze Floridas einschließlich der Inselkette Florida Keys zu verlassen. Dort könnte Irma am Wochenende aufs Festland treffen. In Miami Beach bereiteten sich die Menschen mit Hamsterkäufen auf den herannahenden Sturm vor. In einem Supermarkt standen ganze Regalreihen leer.

USA bereiten sich auf Irma vor - und fürchten bereits Hurrikan José

US-Präsident Donald Trump rief für Florida, Puerto Rico und die Amerikanischen Jungferninseln den Notstand aus. Die Erklärung erlaubt dem US-Heimatschutzministerium und der Bundesbehörde Fema, mit der Koordinierung der Katastrophenhilfe zu beginnen. Der internationale Flughafen von Key West plant, am Mittwochabend den Betrieb einzustellen. Der Gouverneur von Florida, Rick Scott, sagte dem Sender ABC, der Sturm könnte der schlimmste werden, dem der Staat je ausgesetzt gewesen sei. Ricardo Rossell, Gouverneur des US-Außengebiets Puerto Rico, befürchtet, dass Irma noch gefährlicher als Hurrikan Harvey werde, der vergangene Woche Teile von Texas verwüstet hatte.

In Haiti, das im Oktober vergangenen Jahres vom Hurrikan Matthew schwer getroffen wurde, sei die Bevölkerung jedoch noch wenig informiert, meldet die Nachrichtenagentur AFP. Stabile Notunterkünfte gebe es dort so gut wie keine. 500 Menschen kamen dort 2016 ums Leben.

Unterdessen warnt das US-Hurrikanzentrum bereits vor einem weiteren Wettersystem, das sich direkt hinter Irma befindet: Der Tropensturm José könne sich noch am Mittwochabend zu einem Hurrikan entwickeln und am Wochenende die von Irma betroffenen Inseln erreichen. Die Windgeschwindigkeiten des Tropensturms erhöhten sich bereits auf fast 95 Kilometer pro Stunde.