19. November 2017, 07:52 Uhr "San Juan" Helfer registrieren Notsignale von vermisstem U-Boot









Experten ist es gelungen, Notsignale des vermissten argentinischen U-Boots "San Juan" zu empfangen.

Die Zeichen waren allerdings schwach und können schwer geortet werden.

An der Suche nach dem Boot ist unter anderem ein Flugzeug der NASA beteiligt.

Bei der Suche nach dem seit Mittwoch im Südatlantik vermissten U-Boot der argentinischen Marine gibt es einen Hoffnungsschimmer: Es seien Notsignale des U-Bootes mit seiner 44-köpfigen Besatzung empfangen worden, teilte das argentinische Verteidigungsministerium mit. Sieben Satelliten-Anrufversuche zu Militärstützpunkten seien am Samstag registriert worden, der Kontakt habe aber nicht hergestellt werden können. Nun soll der genaue Ort gefunden werden, von dem die Anrufe kamen.

"Sie sind oben! Gott sei Dank, wir sind so glücklich", sagte Claudio Rodríguez, der Bruder des Maschinisten des U-Bootes. "Wenn sie über ein Satellitentelefon angerufen haben, sind sie an der Oberfläche, und das gibt uns Hoffnung, denn wir wussten, dass sie 'unten' verloren gewesen wären." Mit bewegter Stimme fügte er im Sender TN hinzu: "Ich weiß, dass sie sie finden werden."

Seit Mittwochvormittag hatte es keinen Kontakt mehr zur "ARA San Juan" gegeben. Die argentinische Marine startete daraufhin eine großangelegte Suchaktion. Daran waren Flugzeuge und Schiffe der argentinischen Streitkräfte sowie unter anderem ein Flugzeug der US-Raumfahrtbehörde Nasa beteiligt. Großbritannien entsandte ein Forschungsschiff. Auch Chile, Uruguay, Peru und Brasilien boten ihre Hilfe an. Schlechte Sicht- und Wetterverhältnisse mit bis zu sieben Meter hohen Wellen erschwerten die Suche, die bisher erfolglos verlief.

Die nun aufgefangenen Telefonsignale waren nach Angaben des Verteidigungsministeriums jeweils nur sehr kurz: Zwischen vier und 36 Sekunden lang, sieben Anrufversuche bei Marinestützpunkten über einen Zeitraum von rund fünf Stunden. Marinesprecher Enrique Balbi sagte, dass "die Kürze der Verbindung anzeigt, dass sie ein sehr schwaches Signal hatten". Dies werde die Lokalisierung erschweren. Außerdem sei noch nicht sicher, ob sie Signale wirklich von dem Boot kämen.

Suche auf allen Frequenzen

Die Zeichen wurden laut Ministerium in Zusammenarbeit mit einer US-Firma entdeckt, die auf Satellitenkommunikation spezialisiert ist. Alle Kommunikationsstationen an der Küste wurden angewiesen, auf allen Frequenzen nach Signalen von dem U-Boot zu suchen.

Eine Hypothese der argentinischen Marine zur Ursache des Vorfalls ist ein technisches Versagen bei dem U-Boot, etwa ein Problem mit der Stromversorgung. In diesem Fall sieht das Protokoll der Marine das Auftauchen des U-Boots an die Oberfläche vor. Normalerweise muss das U-Boot alle 48 Stunden seine Position durchgeben.

Die "ARA San Juan" war auf dem Rückweg von einem Routineeinsatz zu ihrem Stützpunkt in Mar del Plata, etwa 400 Kilometer südlich der Hauptstadt Buenos Aires. Das 65 Meter lange und sieben Meter breite Diesel-Elektro-Boot vom Typ TR-1700 wurde in der Werft Thyssen Nordseewerke in Emden gebaut und lief 1983 vom Stapel. 2007 und 2014 wurde die "ARA San Juan" generalüberholt. ARA steht für Armada de la República Argentina (Flotte der Republik Argentinien) und ist im Namen sämtlicher argentinischer Kriegsschiffe enthalten. Die argentinische Marine verfügt über insgesamt drei U-Boote aus deutscher Produktion.