13. November 2017, 05:47 Uhr Naturkatastrophe Mindestens 140 Tote bei Erdbeben in Irak und Iran

Eine Satellitenaufnahme zeigt die beiden Städte Bagdad und Teheran sowie das Epizentrum des Erdbebens in den nordirakischen Bergen.









Bei einem Erdbeben in der Grenzregion zwischen Irak und Iran sind mindestens 140 Menschen ums Leben gekommen.

Das Beben der Stärke 7,3 ging vom Gebirge nahe der irakischen Stadt Halabdscha aus und war bis in die Nachbarstaaten zu spüren.

Auch im mittelamerikanischen Costa Rica kam es am Sonntag zu einem Erdbeben.

Ein starkes Erdbeben hat die Grenzregion zwischen Irak und Iran erschüttert. Mindestens 140 Menschen sollen nach Berichten der Staatsmedien im Iran getötet worden sein, mindestens sechs weitere starben nach Behördenangaben im Irak.

Auf der Richterskala hat das Beben der US-Erdbebenwarte USGS zufolge einen Stärke von 7,3 erreicht. Sein Epizentrum befand sich demnach in einer dünn besiedelten Region im Gebirge etwa 32 Kilometer südwestlich der irakischen Stadt Halabdscha. Die Stadt liegt etwa 240 Kilometer nordöstlich von Iraks Hauptstadt Bagdad in der Autonomen Region Kurdistan. Sie hat etwa 57 000 Einwohner.

Im iranischen Staatsfernsehen hieß es, dass das Erdbeben in mehreren Provinzen des Landes zu spüren gewesen sei. Mindestens acht Dörfer sollen zerstört worden sein. Sechs Menschen kamen demnach in der iranischen Ortschaft Qasr-e Schirin ums Leben. Dort habe es auch zahlreiche Verletzte gegeben. Die Nachrichtenseite "Kurdistan24.net" berichtete von mehreren kurdischen Städten und Provinzen, in denen es Verletzte gegeben habe. Darunter: Kermanschah, Halabdscha, Sulaimaniyya, Erbil und Duhok.

Irakische Behörden sprachen von vier Toten und mindestens 50 Verletzten. Genaue Angaben über die Zahl der Opfer seien schwierig, da einige Orte vom Strom abgeschnitten seien. Deshalb können Rettungskräfte vielerorts erst am Morgen nach Vermissten in den Trümmern suchen. Die Behörden gehen davon aus, dass die Anzahl der Todesopfer noch steigen wird.

In den Nachbarstaaten Pakistan, Libanon, Kuwait sowie der Türkei sollen die Erschütterungen ebenfalls zu spüren gewesen sein.

Schweres Beben auch in Costa Rica

Ein weiteres starkes Erdbeben hat am Sonntag Costa Rica erschüttert. Wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte, erreichte das Beben eine Stärke von 6,5. Zuvor war die Stärke mit 6,8 angegeben worden.

Das Beben ereignete sich 16 Kilometer südöstlich des Badeortes Jaco in einer Tiefe von 19,8 Kilometern. In der Hauptstadt San José wackelten Gebäude mehrere Minuten lang. Örtlichen Medienberichten zufolge war das Beben in weiten Teilen des Landes zu spüren. Berichte über mögliche Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgegeben.