7. Juli 2018, 07:00 Uhr Jungen in Höhle "Macht euch keine Sorgen"

Die Jungen sind seit zwei Wochen in einer Höhle in Thailand eingeschlossen.

In einem Brief entschuldigt sich der Trainer der eingeschlossenen Jungfußballer in Thailand bei deren Eltern.

Gemeinsam mit den Minderjährigen hat er erstmals einen Brief an die Außenwelt verfasst, der von Tauchern nach draußen transportiert wurde.

Einsatzkräfte bohren indes mehr als hundert Rettungsschächte in die Tiefen der Höhle.

Die seit zwei Wochen in einer thailändischen Höhle festsitzenden Jugendlichen haben sich in einem bewegenden Brief an ihre Familien gewandt. "Macht euch keine Sorgen, wir sind alle stark" - so steht es auf einem handbeschriebenen Zettel, den ein Rettungstaucher den seit Tagen vor dem Höhleneingang campierenden Angehörigen übermittelte. "Wenn wir hier rauskommen, wollen wir viele Sachen essen. Wir wollen nach Hause, so schnell wie möglich."

Die mit blauer Tinte auf Notizblockpapier verfasste Botschaft wurde am Samstag auf der Facebook-Seite der thailändischen Spezialeinheit Navy Seals veröffentlicht. Darin richtete jeder der zwölf Jungs im Alter zwischen 11 und 16 Jahren persönliche Worte an seine Familie und Freunde im Freien. "Ich will gebratenes Schweinefleisch essen", schrieb einer der Jugendfußballer, die zusammen mit ihrem 25 Jahre alten Trainer größte körperliche und psychische Strapazen erdulden müssen.

Der Trainer bat die Angehörigen in dem Brief um Verzeihung, bedankte sich für ihre Unterstützung und versprach ihnen, sich bestmöglich um die Jungs zu kümmern. "Derzeit geht es ihnen allen gut", versicherte Ekapol Chanthawong.

Die Gruppe hatte nach einem Training am 23. Juni die viertgrößte Höhle Thailands in der nördlichen Provinz Chiang Rai besucht, war dann aber wohl von einer Sturzflut überrascht worden und rettete sich vor den Wassermassen immer tiefer ins Innere.

Die Kammer, in der sie am Montag von britischen Rettungstauchern gefunden wurden, liegt etwa vier Kilometer vom Eingang der Höhle entfernt, die sich insgesamt über zehn Kilometer erstreckt. Der Rückweg ist den Jugendlichen aufgrund des überfluteten Höhlentrakts versperrt. Vorerst werden sie nicht ins Freie tauchen können. sie seien noch nicht bereit für den komplizierten Tauchgang, teilte der Leiter der Rettungsaktion, Narongsak Osottanakorn, mit. Einsatzkräfte haben mehr als hundert Rettungsschächte in die Tiefe gebohrt, um die Jungen auf diesem Weg zu befreien. Bei den Bohrungen seien die Kinder und ihr Fußballtrainer bislang aber nicht erreicht worden, wie Osottanakorn erklärte.