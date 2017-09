12. September 2017, 10:38 Uhr Hurrikan-Zwischenbilanz Warum die USA bei "Irma" Glück im Unglück hatten









Millionen Menschen ohne Strom, vereinzelte Gebiete unbewohnbar - und doch war "Irma" nicht der Jahrhundertsturm, den alle erwartet haben. Eine erste Bilanz.

Von Thierry Backes , Savannah (Georgia)

Als sich Hurrikan Irma vergangene Woche über dem Atlantik zusammenbraute, war Meteorologen schnell klar: Das könnte ein Jahrhundertsturm werden. Irma gilt nun als der schwerste Atlantik-Hurrikan seit Beginn der Wetteraufzeichungen. Er stellte zwei Rekorde auf: über dem Meer wütete er länger als jeder Sturm vor ihm - 37 Stunden am Stück - und erreichte Windgeschwindigkeiten von mehr als 300 Stundenkilometern. Als erstes und mit voller Wucht traf Irma die kleine Insel Barbuda, wo er 90 Prozent aller Häuser zerstörte und sämtliche 1400 Insulaner evakuiert wurden. "Was wir erlebt haben, ist etwas, das man in Horror-Filmen sieht - nicht etwas, das man wirklich erwartet, zu erleben", sagte die Verwaltungschefin von Barbuda, Knacyntar Nedd, dem Lokalsender ABC TV. Insgesamt starben in der Karibik mindestens 34 Menschen, zehn davon auf Kuba. Irma hat die Karibik schwer getroffen und verwüstet. Und die USA?

Die amerikanischen Medien kündigten Irma als "Monster-Sturm" an, der Zerstörungen hinterlassen könnte, wie sie seit Generationen nicht beobachtet wurden. Floridas Gouverneur Rick Scott warnte: "Lebensbedrohliche Sturmflut erreicht die Keys" und rief ein Drittel seines Staates, mehr als sechs Millionen Menschen, dazu auf, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Auch Teile Floridas wurden dann von Irma verwüstet - doch am Ende muss man wohl bilanzieren: Die USA hatten eine ordentliche Portion Glück im Unglück.

Irma hat Großstädte in Florida verschont. Erst sollte der Hurrikan Richtung Miami ziehen, dann lag die Bucht von Tampa direkt auf der prognostizierten Route des Sturms. Irma nahm schließlich eine andere Route, zog erst an Key West, der größten Siedlung auf den Florida Keys, vorbei. Dann drehte der Hurrikan kurz vor Naples nach Osten ab und wütete über einem verhältnismäßig wenig bewohntem Gebiet. Jacksonville, die mit 880 000 Einwohnern größte Stadt in Florida, hat am Montag eine historische Sturmflut erlebt. Der Pegel des St. Johns River, der hier in den Atlantik mündet, lag zeitweite 1,6 Meter über dem Normalstand und überschwemmte Teile der Innenstadt. Doch insgesamt hätte es für Florida schlimmer kommen können. Verheerende Sturmfluten bedrohten die Tampa Bay, doch Irma änderte die Richtung. Die USA profitieren am Ende auch davon, dass der Hurrikan viele Stunden lang über Kuba wütete - eine Tragödie für Kuba, ein Glück für die USA, denn: Über Wasser verlieren Hurrikane sehr langsam an Kraft.

Nach jüngsten Angaben der Nachrichtenagentur AP kostete mindestens zehn Menschen in den USA das Leben. Die meisten starben bei Verkehrsunfällen, mindestens ein Mann starb in Winter Park bei Orlando durch einen Stromschlag. Laut AP starben insgesamt sechs Menschen in Florida, drei in Georgia und einer in South Carolina. Das Festland ist nicht so schwer von den Verwüstungen betroffen wie die vorgelagerten Inseln. Die größten Zerstörungen hat Irma auf den Florida Keys und auf der Insel San Marco angerichtet. Autos im Wasser, Boote auf dem Land; Palmen auf den Straßen, Häuser ohne Dächer - die Bilder aus den Gegenden, in denen Irma auf Land stieß, sind verheerend. Die Gebiete dürfen über Wochen nicht bewohnbar sein, das gilt insbesondere für die Florida Keys: Die Inselkette ist durch unzählige Brücken miteinander verbunden, die nun verbogen seien und damit unbenutzbar seien, heißt es aus dem Weißen Haus. Und doch sagte Floridas Gouverneur Rick Scott nach einem Flug über die betroffenen Gebiete: "Ich dachte, wir würden mehr Zerstörung sehen."

