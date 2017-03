14. März 2017, 18:09 Uhr Höxter-Prozess "Meine Frau ist der Boss"

Der Angeklagte Wilfried W. (Mitte) sitzt mit seinen beiden Anwälten Detlev Binder (rechts im Bild) und Carsten Ernst (links) am 14.03.2017 im Landgericht in Paderborn auf der Anklagebank.









Feedback

Anzeige

Der Angeklagte Winfried W. hat zehn Prozesstage lang angehört, wie die Mitangeklagte Angelika W. ihre Version der Gräuel von Höxter schilderte.

Nun verliest er eine Erklärung, in der er seine Frau als Sadistin bezeichnet: Sie sei beim Quälen der im "Horrorhaus" gefangenen Frauen treibende Kraft gewesen.

Wilfried W. war bislang vor Gericht ungerührt aufgetreten. Als er traumatische Erlebnisse seiner Kindheit schildert, fängt er an zu weinen.

Von Hans Holzhaider , Paderborn

Auf diesen Augenblick haben viele gewartet: Zum ersten Mal ergreift Wilfried W., 47, selbst das Wort. Zehn Tage lang hat er angehört, wie seine geschiedene Ehefrau Angelika W., 48, dem Landgericht in Paderborn ihre Sicht der Geschehnisse in dem Haus schilderte, das als das "Horrorhaus von Höxter" makabre Berühmtheit erlangt hat. Wilfried W. und Angelika W. sind des zweifachen Mordes angeklagt, weil sie dort zwei Frauen zu Tode gequält haben sollen.

Vor Gericht sagte Angelika W., dass auch sie selbst von ihrem Ex-Mann über Jahre hinweg sadistisch misshandelt worden sei, und sie stellte, verblüffend redselig und geradezu detailverliebt, ihre eigenen Taten dar. Aber, so betonte sie, das alles habe sie nur getan, um dem Herrn des Hauses zu Gefallen zu sein, um die anderen Frauen dazu zu bringen, die teils abstrusen Verhaltensregeln, die Wilfried W. erließ, einzuhalten.

Angelika W. habe immer neue Gräueltaten erfunden, sagt Wilfried W.

Nun also soll Wilfried W. selbst sprechen. Aber so einfach ist das nicht. "Ich bin bei Weitem nicht so sprachbegabt wie Angelika", trägt W.s Verteidiger Detlev Binder stellvertretend für seinen Mandanten vor. "Vielleicht werde ich wegen meiner plumpen, holperigen Sprache ausgelacht." Aber Wilfried W. wolle verhindern, dass sich die einseitige, falsche Darstellung seiner Mitangeklagten in den Köpfen der Richter festsetze.

Anzeige

Immer neue Gräueltaten habe Angelika W. erfunden, die ganze Verantwortung habe sie auf ihn abgewälzt. Dem wolle er jetzt seine Sicht entgegenhalten. Doch Wilfried W. baut auch schon vor für den Fall, dass sich etwas von dem, was er erzählt, als falsch erweist. "Meine Erinnerung kann mich manchmal trügen", sagt er. "Ich weiß, dass sich das eine oder andere vielleicht auch anders zugetragen hat." Es sei ihm zum Beispiel völlig entfallen, dass er eine der Frauen, die vorübergehend bei ihm in Höxter wohnten, mit einer Schippe ins Gesicht geschlagen haben soll.

Zuerst geht es um Wilfried W.s Lebenslauf. Er ist in Bochum aufgewachsen, der Vater Bahnbeamter, die Mutter Krankenschwester, er hat eine sechs Jahre ältere Schwester. In der Grundschule kam er nicht mit, er kam dann auf die Sonderschule. Er sei viel gehänselt worden, sagt er, weil er lispelt, und einige Mitschüler hätten ihm das Leben schwer gemacht, ihn geschlagen, getreten, im Schwimmbad untergetaucht. Einen Freund habe er nicht gehabt. Der Vater habe getrunken und die Mutter, die Schwester und ihn selbst regelmäßig verprügelt.

Die Mutter habe den Mann verlassen, wegen der Misshandlungen, und weil er fremdgegangen sei. Dann habe sie einen anderen Mann kennengelernt, den Horst. Der habe anfangs den väterlichen Freund gegeben, aber später habe er beide Kinder massiv sexuell missbraucht. Da sei er 13 oder 14 gewesen, sagt Wilfried W. Er habe sich nicht wehren können; der Horst sei kräftig gewesen, über 100 Kilo schwer. Der Mutter habe er nichts davon erzählt. Er habe sich geschämt.