21. September 2017, 16:21 Uhr Brandschutz Dortmund lässt kurzfristig 400 Wohnungen räumen









Aus Brandschutzgründen, heißt es vonseiten der Stadt. Die Räumung des Wohnkomplexes sei "zum Schutz der Bewohner unumgänglich".

Aus Brandschutzgründen will die Dortmunder Feuerwehr vorübergehend einen großen Hochhauskomplex mit mehr als 400 Wohnungen räumen. Die Sicherheitsmaßnahme diene dem Schutz der dort lebenden Mieter und sei des Beschlusses des Krisenstabes zufolge unumgänglich, teilte die Stadtverwaltung mit. Akute Gefahr bestehe demnach aber nicht.

Wie die Ruhrnachrichten berichten, müssen etwa 740 Menschen noch heute ihre Wohnungen im Hannibal-Komplex am Vogelpothsweg 12-26 im Stadtteil Dorstfeld verlassen. Bei der Evakuierung rechnen die Behöreden mit Verständigungsproblemen, berichtet der WDR. Die Stadt Dortmund will auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz um 17 Uhr weitere Informationen bekanntgeben.

Hannibal ist seit Jahren Problemimmobilie

Der Gebäudekomplex "Hannibal" mit bis zu 16 Stockwerken wurde zwischen 1972 und 1975 errichtet. In den vergangenen 40 Jahren wies der Komplex immer wieder erhebliche bauliche Mängel auf. Viele Teile des Blocks befinden sich noch im Zustand der 70er Jahre: Aufzüge stehen still, der Putz bröckelt, dutzende Wohnungen stehen leer. Renovierungsarbeiten gerieten durch mehrfache Eigentümerwechsel ins Stocken. Nach einer Zwangsversteigerung im Jahr 2011 gehört der Komplex nun dem Finanzinvestor "Lütticher 49 Properties" mit Sitz auf Zypern. Der soll mit dem Unternehmen "Intown" aus Berlin verbandelt sein, dem auch andere Problemimmobilien in Deutschland wie etwa das Ihme-Zentrum in Hannover oder das Ende Juni wegen Brandgefahr geräumte Hochhaus auf der Hilgershöhe in Wuppertal gehören.

Die Instandhaltung von Hannibal in Dorstfeld läuft schleppend, ein Sanierungskonzept gibt es nicht. Der Firma Intown gehören in der Dortmunder Nordstadt noch weitere Immobilien. Ein leer stehendes Einkaufszentrum in der Innenstadt, das Westfalen-Forum, gehörte ebenfalls zum Intown-Portfolio.