22. November 2017, 09:04 Uhr Argentinien Vermisstes U-Boot: Flugzeug soll Wärmefleck im Atlantik entdeckt haben









Die US Navy hat Medienberichten zufolge im Atlantik ein Objekt in 70 Metern Tiefe entdeckt.

Dabei könnte es sich um das seit vergangenen Mittwoch vermisste argentinische U-Boot ARA San Juan handeln, aber auch um ein älteres Wrack.

handeln, aber auch um ein älteres Wrack. Das U-Boot war auf dem Rückweg von einem Routineeinsatz, als die Basis den Kontakt zur 44-köpfigen Besatzung verlor.

Seit einer Woche bangt Argentinien um die 44-köpfige Besatzung des Marine-U-Boots ARA San Juan. Am vergangenen Mittwoch hatte die Basis den Kontakt zu dem Boot verloren. Nun nährt ein neuer Hinweis die Hoffnung, dass die Besatzung noch rechtzeitig entdeckt und gerettet werden könnte: Medienberichten zufolge hat ein Flugzeug im Atlantik einen Wärmefleck in 70 Meter Tiefe geortet.

Der Fleck, der am Dienstag auf dem Radarschirm eines Flugzeugs der US Navy erschienen war, könnte auf das vermisste U-Boot hinweisen, berichten mehrere argentinische Medien. Es könnte sich aber auch um ein Wrack handeln, das dort schon länger liegt. Ein Mini-U-Boot ist demnach nun zu dem Punkt 300 Kilometer östlich des patagonischen Hafens Puerto Madryn entsandt worden. Es soll das Objekt identifizieren.

In der patagonischen Hafenstadt Comodoro Rivadavia wurde daraufhin ein Krankenhaus auf Anforderung der argentinischen Kriegsmarine in Bereitschaft versetzt. Alle geplanten Operationen wurden verschoben, vier Säle werden frei gehalten, um die Besatzungsmitglieder des U-Boots gegebenenfalls behandeln zu können.

Die ARA San Juan war zu einem Routineeinsatz nach Ushuaia nahe des südlichsten Zipfels von Argentinien unterwegs und eigentlich bereits auf dem Rückweg zu ihrer Basis in Mar del Plata, etwa 240 Kilometer südlich von Buenos Aires, als es einen Maschinenschaden meldete. Es sei an die Wasseroberfläche gekommen und habe "eine Panne gemeldet", teilte die Marine mit. Die Besatzung habe die Anweisung erhalten, den Kurs zu ändern. Danach sei der Kontakt abgebrochen. Der Kommandeur der Marinebasis Gabriel Galeazzi hatte von einem "Batterieproblem, einem Kurzschluss" gesprochen.

Seitdem sucht das Militär mit zwei Korvetten und einem Zerstörer nach dem U-Boot. Auch ein Flugzeug kommt zum Einsatz. Einem Marinesprecher zufolge hat das Boot Proviant für mehrere Tage an Bord. Dennoch ist in den vergangenen Tagen die Sorge um die Besatzung gewachsen: Die Suchaktion befindet sich nach Angaben der argentinischen Kriegsmarine in einer "kritischen Phase". "Unsere Sorge um die Sauerstoffreserven an Bord steigt an", sagte noch am Dienstagabend (Ortszeit) der Marinesprecher, Kapitän Enrique Balbi. Das U-Boot verfüge über Sauerstoff für sieben Tage, wenn es nicht auftauchen kann.