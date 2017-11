22. November 2017, 15:22 Uhr Argentinien Doch kein Hinweis auf verschollenes U-Boot









Das argentinische Marine-U-Boot ARA San Juan bleibt weiter verschollen.

bleibt weiter verschollen. ​Eine vermeintliche Spur entpuppte sich als Sackgasse.

Das U-Boot war auf dem Rückweg von einem Routineeinsatz, als die Basis den Kontakt zur 44-köpfigen Besatzung verlor.

Eine Woche nach der letzten Funkverbindung mit dem verschollenen argentinischen U-Boot ARA San Juan gibt es keine neue Spur zu dem Schiff. Dies erklärte ein Marinesprecher in Buenos Aires.

In der Nacht zum Donnerstag hatten lokale Medien über eine Radaraufnahme berichtet, die auf ein Metallobjekt in 70 Metern Tiefe auf der vorgesehenen Route des U-Boots im Südatlantik hinwies. In der patagonischen Hafenstadt Comodoro Rivadavia wurde daraufhin ein Krankenhaus auf Anforderung der argentinischen Kriegsmarine in Bereitschaft versetzt. Alle geplanten Operationen wurden verschoben, vier Säle werden frei gehalten, um die Besatzungsmitglieder des U-Boots gegebenenfalls behandeln zu können.

Nach gründlicher Absuche in der Zone sei allerdings ausgeschlossen worden, dass das Signal von der ARA San Juan kommen könne, hieß es von der Marine. "Am siebten Tag stehen wir in einer kritischen Phase", sagte der Sprecher. Die Sauerstoffreserven des U-Boots mit 44 Menschen an Bord reichten für sieben Tage aus, wenn das U-Boot nicht auftauchen und über den Schnorchel die Luft an Bord erneuern konnte.

Der Kapitän des U-Boots hatte bei der letzten Funkverbindung am 15. November gemeldet, dass es eine Batterien-Panne an Bord gegeben hatte. Sie sei aber behoben worden, hieß es nach Angaben der Marine. Die Zeitung La Nación berichtete aufgrund von Marinequellen, dass sich ein Kurzschluss ereignete, als Wasser bei hohem Wellengang über den Schnorchel in das U-Boot gelangte.

Die ARA San Juan war zu einem Routineeinsatz nach Ushuaia nahe des südlichsten Zipfels von Argentinien unterwegs und eigentlich bereits auf dem Rückweg zu ihrer Basis in Mar del Plata. Seitdem der Kontakt abgebrochen ist, sucht das Militär mit zwei Korvetten und einem Zerstörer nach dem U-Boot. Auch ein Flugzeug kommt zum Einsatz.