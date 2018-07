16. Juli 2018, 15:40 Uhr Trudering 22-Jähriger will sich an S-Bahn festhalten und stürzt zwischen Waggons

Ein 22-Jähriger ist in Trudering zwischen zwei Fahrteile einer S-Bahn gestürzt.

Der betrunkene Mann wollte sich laut Polizei an dem Zug festhalten.

Er erlitt eine Kopfplatzwunde, ein Schädel-Hirn-Trauma, zwei Rippenbrüche sowie Abschürfungen.

Martin Bernstein

Ein betrunkener junger Mann ist am Sonntagabend in Trudering von einem Bahnsteig zwischen die Waggons einer einfahrenden S6 gestürzt. Der Mann hatte offenbar noch mehr Glück als Promille: Als die S-Bahn zum Stehen kam und das Opfer befreit werden konnte, stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keine ganz schweren Verletzungen erlitten hatte. Er war von dem Zug nicht überrollt worden.

Der spektakuläre Unfall ereignete sich laut Bundespolizeisprecherin Petra Wiedmann am Sonntag gegen 19 Uhr. Ein stark alkoholisierter und offenbar unter Drogeneinfluss stehender 22-Jähriger torkelte über den Truderinger Bahnsteig 3, als gerade eine S6 Richtung Ebersberg einfuhr. Der Zug war noch in Bewegung, als der Truderinger versuchte, sich an ihm festzuhalten. Dabei stürzte er in die Lücke zwischen dem ersten und dem zweiten Zugteil und fiel zwischen Bahnsteig und Schienenstrang. Nur deshalb wurde er nicht vom Zug überrollt. Wenige Meter später kam die S-Bahn regulär zum Stehen. Der Zugführer hatte laut Bundespolizei nichts von dem Unfall bemerkt - erst Passanten informierten ihn. Bundespolizisten räumten den Bahnsteig 3, auf dem sich rund 80 Reisende befanden. Zum Glück bewahrheiteten sich die schlimmsten Befürchtungen nicht. Die Feuerwehr stabilisierte und rettete den jungen Mann. Nach ersten Informationen erlitt der 22-Jährige eine Kopfplatzwunde, ein Schädel-Hirn-Trauma, zwei Rippenbrüche sowie Abschürfungen.

Bereits am Sonntagmorgen waren Bundespolizisten nach einem Sturz im Einsatz. Ein 39-Jähriger schlief gegen 4.45 Uhr auf der Galerie des Hauptbahnhofs. Als er aufwachte, urinierte er nach Zeugenaussagen zunächst über das Geländer, kletterte dann hinüber, stürzte und schlug vier Meter tiefer auf dem Fliesenboden in der Schalterhalle auf. Der Mann, der aus dem Mund blutete, wurde ins Krankenhaus gebracht.