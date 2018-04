4. April 2018, 17:12 Uhr Polizei Einbrecher stehlen Parfums im Wert von 90 000 Euro

Einbrecher haben aus einer Parfümerie in der Theatinerstraße Parfumflakons im Wert von etwa 90 000 Euro gestohlen.

Mitarbeiter der Parfümerie entdeckten den Schaden am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr, am Ostermontag um 15 Uhr war noch alles in Ordnung gewesen.

Von Martin Bernstein

"Parfum ist wie die Liebe, ein bisschen ist nie genug", sagte einst Estée Lauder. In der Nacht zum Dienstag nahmen Einbrecher diesen Spruch an einem Schaufenster in der Theatinerstraße offenbar allzu wörtlich und ließen aus einer Parfümerie gleich so viele der edlen Flakons mitgehen, dass sie laut Polizei wohl ein Auto zum Abtransport gebraucht haben.

Etwa 90 000 Euro ist die Beute wert. Ob die Einbrecher dabei einen weiteren Spruch der Parfum-Königin beherzigten, blieb zunächst offen: "Drei Minuten, mehr sollte Schönheit nicht brauchen." Aber schnell muss es gegangen sein, schließlich fand der Einbruch mitten auf der Theatinerstraße statt, wenn auch mutmaßlich mitten in der Nacht.

Mitarbeiter der Parfümerie entdeckten den Schaden am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr. Am Ostermontag um 15 Uhr war noch alles in Ordnung gewesen. Irgendwann dazwischen brachen die bisher unbekannten Täter das Schloss an der Eingangstür auf. Sie wussten offenbar genau, wonach sie suchten. Nur das Teuerste war für sie gut genug.

Hochwertige Parfums, die schon mal 200 Euro pro Glasflasche kosten, packten der oder die Täter ein, dazu ebenso teure Kosmetika. Auch vor der Registrierkasse und sogar vor einer daneben stehenden Spendenbox machten sie nicht Halt. Wobei laut Polizei das entwendete Bargeld nur einen geringen Teil des Schadens ausmacht. Mit der wohlriechenden Beute im Kofferraum eines Wagens, so die Vermutung der Ermittler, verdufteten die Täter dann unbemerkt.

Oder doch nicht ganz unbemerkt? Das ist die Hoffnung der Kriminalpolizisten vom Kommissariat 52. Wer zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh in der Theatinerstraße Verdächtiges bemerkt hat, soll sich im Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/29100 melden.