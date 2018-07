9. Juli 2018, 18:49 Uhr Oper "Ziemlich schrill"

Mit der Oper "Don Pasquale" kann eine Kultur-Stiftung Schüler und Senioren begeistern

Von Barbara Hordych

Was sich in so einem kleinen Abendtäschchen alles verbirgt, ist schon erstaunlich: Lippenstift, Spiegel, Bürste und ein Smartphone kramt die kapriziöse Norina hervor, während sie ihre Auftrittsarie "Vor jenen heißen Blicken" anstimmt, sich dabei kokett im Spiegel betrachtet, schminkt und fotografiert. Ihrer Reize ist sich die junge, lebenslustige Witwe durchaus bewusst. Auch wenn sie ohne Bühnenbild auskommen muss, reichen der Sopranistin María José Rodríguez ihre Stimme, einige wenige Requisiten und die Begleitung durch ein Streichquartett und ein Akkordeon, um den Charme von Gaetano Donizettis komischer Oper "Don Pasquale" dem Publikum in der Allerheiligen-Hofkirche nahe zu bringen.

Rund 400 Gäste, Opernkenner wie Opernneulinge, haben sich an diesem Julinachmittag zur "Grenzenlosen Oper" eingefunden. Den Titel hat die veranstaltende "Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation" bewusst gewählt, denn für die Gäste gelten weder Alters- noch Budgetgrenzen, darüber hinaus ist der Zugang zur Kirche barrierefrei. Eingeladen sind Kinder und Senioren aus sozialen Einrichtungen in und um München.

Gemeinsam erleben sie eine "Oper im Taschenbuchformat", und es ist erstaunlich, wie viel Musik, Handlung und Atmosphäre sich in neunzig Minuten Spielzeit durch wesentliche Arien und Ensembles transportieren lassen, geschickt verknüpft durch die Moderationen von Johannes Erkes, Musikdirektor der Stiftung. 1995 vom Münchner Unternehmer Erich Fischer gegründet, engagiert sie sich bundesweit, aber mit Schwerpunkt in Bayern, mit 1000 Veranstaltungen pro Jahr für die Vermittlung klassischer Musik an Mittelschulen und für Konzerte in Senioreneinrichtungen. Dazu kommen Opernfassungen im "Taschenbuchformat", die mobil unterwegs, aber einmal im Jahr auch in der Allerheiligen-Hofkirche zu erleben sind.

Die Oper "Don Pasquale" erlebten Schüler und Senioren in der Allerheiligen-Hofkirche. (Foto: Catherina Hess)

Nach der Ouvertüre legt Johannes Erkes seine Viola zur Seite und wendet sich an das Publikum: "Don Pasquale ist ein alter Junggeselle, der es sich in den Kopf gesetzt hat, zu heiraten. Natürlich soll es eine ganz junge Frau sein", erklärt Erkes. Im Publikum kichert es vergnügt. Gleichzeitig habe er vor, seinen Neffen Ernesto zu enterben, nur weil dieser die vom Onkel für ihn vorgesehene reiche Dame verschmähe. "Ernesto ist schon in die junge, aber mittellose Witwe Norina verliebt", sagt Erkes. Hilfe erhalte das junge Paar von Doktor Malatesta, der dem alten Herrn mit einem Streich seine Heiratspläne austreiben wolle.

Dazu präsentiert er Don Pasquale ausgerechnet Norina als ideale Heiratskandidatin. Angeblich sei sie seine im Kloster erzogene Schwester, die nur sticken und nähen und garantiert nie ins Theater gehen wolle. "Nach der Eheschließung vor einem falschen Notar wird Norina ihrem ,Mann' das Leben zur Hölle machen und ihn so von seinen Heiratsplänen kurieren", kündigt Erkes an. Dieses Mal ist die Erheiterung im Publikum noch größer. Die Intrige überspringt offenbar mühelos die Zeitspanne von der Uraufführung 1843 bis heute.

Von den Darstellern waren Jung und Alt gleichermaßen begeistert. (Foto: Catherina Hess)

Schon erscheint besagter Doktor Malatesta, verkörpert von dem Bariton Giulio Alvise Caselli, auf der Bühne. Ein verschmitzt dreinblickender Kerl, der in der Arie "Sie gleichet einem Engelsbild" die Vorzüge seiner vermeintlichen Schwester anpreist. Als Malatesta kurz darauf die dem Publikum schon wohl bekannte María José Rodríguez alias Norina instruiert, wie sie Don Pasquale am Besten umgarnen könne, entfalten die beiden Sänger im Duett neben ihren stimmlichen auch beeindruckende schauspielerischen Qualitäten: "Spiel die dumme Gans vom Lande, das Hälschen schief, mit Flüsterstimme, das Mäulchen so", erklärt Malatesta seiner Komplizin. Die Darstellung gelingt der gewieften jungen Dame überzeugend. Prompt ist Don Pasquale (Marcus Weishaar) entzückt von der schüchternen Unschuld, besonders, als sie endlich ihren Schleier hebt: "Una bomba!" ruft er enthusiastisch. Diese Worte versteht das Publikum auch ohne Übersetzung, es quittiert den Auftritt des Trios mit großem Applaus.

"Nicht ganz die Musik, die ich sonst höre", resümiert die 13-Jährige Amanda nach dem selbstverständlich guten Ende des Verwirrspiels. "Ziemlich schrill", bestätigt der gleichaltrige Rafael. "Aber die Sänger spielen es ganz toll", sind sich die beiden Schüler einig. Sie sind in Begleitung ihrer Betreuerin Astrid Graf von der Tabaluga-Kinderstiftung aus Peissenberg gekommen. "Die beiden haben vor drei Jahren Mozarts ,Zauberflöte' im Orange House in Peissenberg gesehen; die hat ihnen so gut gefallen, dass sie unbedingt mit hierher kommen wollten", sagt Graf.

Eine "Oper im Taschenbuchformat". (Foto: Catherina Hess)

Die 93-Jährige Gertaud Maier-Habach hat schon im vergangenen Jahr den "Barbier von Sevilla" in der Allerheiligen-Hofkirche gesehen. "Ich bin ja in einer Zeit groß geworden, in der für Musik kein Platz war", sagt die Sudetendeutsche. "Wir sind in den Krieg hineingewachsen, für Opern und Konzerte gab es keine Muße", stimmt ihre 97-Jährige Freundin Lieselotte Maier zu. Sie stammt aus Siebenbürgen, ist 1945 über Prag nach München gekommen. Als die Einladung ihr Seniorenwohnheim in Pasing-Westkreuz erreichte, haben die Seniorinnen sich sofort gemeldet. "Es ist wunderschön, so etwas wenigstens heute noch erleben zu dürfen", sagt Maier.