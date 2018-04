4. April 2018, 16:30 Uhr Ottobrunn Ameisen untergraben eine Ampel und lösen Verkehrsunfall aus

Drei Autos wurden in die Karambolage verwickelt und drei Menschen teils schwer verletzt - alles wegen der Untergrundarbeiten der Insekten vor einer Kreuzung.

Von Martin Bernstein

Winzige Tierchen, riesiger Schaden. Ameisen haben in Ottobrunn eine Ampel untergraben und so am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall ausgelöst, in den drei Autos verwickelt waren und bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr eine Münchnerin mit ihrem BMW auf dem Haidgraben nach Süden. An der Kreuzung mit der Unterhachinger Straße war durch die Untergrundarbeiten der Insekten die Ampel ausgefallen. Die 28-Jährige fuhr weiter, ohne darauf zu achten, dass die Autos auf der Unterhachinger Straße Vorfahrt hatten.

Ihr Auto krachte in einen Opel und schob ihn noch auf einen vorschriftsmäßig wartenden Oldtimer - einen mehr als 50 Jahre alten Mercedes 220 SE. Die Unfallverursacherin musste schwer verletzt ins Krankenhaus.