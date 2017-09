25. September 2017, 09:00 Uhr Presse zur Bundestagswahl Schluss mit "großkoalitionärer Kuschelpolitik"









Angela Merkel steht vor ihrer vierten Amtszeit als Kanzlerin. Das ist vielen Medien zufolge aber auch das einzig Positive am Wahlausgang. Ein Blick in die Presse.

CDU-Chefin Angela Merkel bleibt zwar Kanzlerin, muss aber eine herbe Niederlage einstecken. So lautet der Tenor in nationalen und internationalen Medien über den Wahlausgang. Dass die AfD nun im Bundestag sitzt, bewertet die Presse hingegen unterschiedlich.

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird Kanzlerin Merkels Status als "Mutter der Nation" hervorgehoben.

"Merkel hat doch nicht so viele Wähler becirct, wie es noch bis vor vier Wochen aussah, weswegen sogar die CSU mit dem Konterfei der Kanzlerin warb. Ihre Popularität hatte nach dem Tief im Flüchtlingsherbst alte Höhen erklommen, weil Deutschland sich im Meer der Krisen wie eine Insel der Glückseligen ausnimmt: politisch stabil, ökonomisch gesund. Schulz gelang es nicht, die hier und da glimmende Unzufriedenheit zu einer Wechselstimmung anzufachen. Die Wähler nahmen ihm einfach nicht ab, dass die SPD vier Jahre lang in der Opposition gewesen sei."

Beunruhigendere Worte finden sich in der Zeit.

"Diese Wahl ist eine Warnung. Rechtsextremisten ziehen in den Bundestag ein. Sie werden parlamentarische Mitarbeiter bekommen, Geld, Geheimdienstinformationen. Und wenig spricht dafür, dass sie und ihre Partei wieder aus dem Parlament verschwinden werden. "

Trotz des Wahlsiegs der AfD konstatiert das Blatt ernüchternd:

"Ein Umbruch sieht anders aus. Man vergleiche dieses Wahlergebnis bloß mit den jüngsten Wahlen in den USA, Frankreich, Polen oder England. Die Wahlkämpfe unserer Nachbarn und Verbündeten waren von harten ideologischen Konflikten geprägt und hatten meist den Austausch der politischen Elite zur Folge. Verglichen damit ist Deutschland ein Hort der Stabilität."

Als herbe Schlappe für die Union empfindet die österreichische Zeitung Die Presse den Wahlausgang.

"Lang jedoch wird es nicht dauern, bis sich innerhalb der Union die Mäkler und Meckerer formieren. Das Wahlergebnis ist in Anbetracht der hervorragenden Wirtschaftsdaten schwach. Und für die CDU/CSU stellt es eine strategische Katastrophe mit potenziell verheerenden Langzeitfolgen dar, dass Merkel rechts von ihr so viel Platz für eine neue Partei geschaffen hat. Die AfD hat nun alle finanziellen und medialen Möglichkeiten, den Bundestag als Bühne zu nutzen, um Wurzeln zu schlagen. Die Union wird eine Antwort auf die AfD finden müssen. Weiter nach links zu driften und das konservative Feld ganz aufzugeben wird vermutlich kein Erfolgsrezept sein."

Der Standard , ebenfalls aus Österreich, fühlt sich angesichts der Reden vieler AfD-Vertreter an Deutschlands Vergangenheit erinnert.

"Das Parlament wird es überleben. Ist in anderen Parlamenten Europas ja auch schon gesehen, könnte man sagen. Oder: Deutschland ist ohnehin lange ohne eine rechte Gruppierung im Bundestag davongekommen. Doch wenn man hört, was viele dieser AfD-Leute von sich geben, mit welcher Selbstverständlichkeit von 'ausmisten', von Ausgrenzung und von 'Schluss mit dem Schuldkult' die Rede ist, wird einem übel. Man darf niemals vergessen: Das alles passiert in jenem Land, von dem der Naziterror einst ausging. Nun sitzen diese Volksvertreter im Bundestag, dem Herzstück der Demokratie, und werden dort ihre Reden halten."

Die Wähler in Deutschland wollen sich der Neuen Zürcher Zeitung zufolge "nicht von grosskoalitionärer Kuschelpolitik einschläfern lassen". Aber ein neuer Kanzler wäre dann doch ein zu großes Wagnis gewesen, heißt es weiter:

"Merkel und Deutschland und Erfolg, das ist fast eins. Eine ganze Generation junger Wähler ist herangewachsen, die gar nichts anderes in ihrem bewussten Leben kennengelernt hat. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Mehrheit der Wähler kein Interesse hatte, das Experiment eines neuen Bundeskanzlers zu wagen."