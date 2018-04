Johanna App, 17, hat eine Woche lang den Arbeitsalltag am Landestheater Tübingen kennengelernt:

"Ich bin sehr am Theater interessiert und spiele in der Schultheatergruppe. Zur Bewerbung um das Praktikum war ein intensives Vorgespräch nötig. Ich wurde sehr gut betreut, konnte viel miterleben, selbst machen und mich mit den Leuten unterhalten. Es hat voll Spaß gemacht.

Aber durch das Praktikum habe ich gemerkt, dass ich beruflich nicht im Theater arbeiten möchte. Es hat sich bestätigt: Es ist immer unsicher, ob man an die Bühne kommt, an der man arbeiten will, man muss viel umziehen, der Stress vor der Premiere, die Erfolgsabhängigkeit. Ich weiß jetzt aber, dass ich das als Hobby auf jeden Fall weiterführen will.

Die Woche war toll, ich würde gerne mehr Praktika machen, dann hätte ich auch was anderes ausprobiert. Zum Beispiel etwas in Richtung Jura. Mittlerweile weiß ich aber nicht mal, ob ich überhaupt studieren will. Kürzlich hatten wir den Studientag, das hat mich wieder angeregt, mir Gedanken zu machen. Jetzt, ein Jahr vor dem Abi, fände ich es gut, noch mal ein Praktikum zu machen."