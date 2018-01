25. Januar 2018, 05:37 Uhr Job Lasst Emojis ins Büro! 😍

Wenn Kritik mit einem freundlichen Smiley daherkommt, ist klar: Zwischenmenschlich ist alles in Ordnung im Büro.









Viele Karriereberater würden Smileys in der Jobkommunikation am liebsten verbieten. Das ist nicht nur unsinnig, sondern hemmt sogar die Produktivität. Ein Plädoyer.

Von Larissa Holzki

Es ist höchste Zeit, Emojis im Job zu verwenden! Die kleinen Gesichter und Symbole machen getippte Nachrichten verständlicher und meistens wärmer. Das würde der Bürokommunikation gut tun - auch wenn Karriereberater sie am liebsten verbieten würden. Es gibt mindestens fünf Gründe, warum sie umdenken sollten.

1. Man sollte mailen, wie man spricht

Im Beruf wollen alle alles richtig machen. Sich an alte Regeln zu halten, hat sich als Karrierestrategie bewährt. Dass man E-Mails daher schreiben sollte wie Briefe, ist aber ein Fehlschluss. Für viele Büroarbeiter ersetzt die Onlinekommunikation inzwischen den unmittelbaren Austausch. Sie sollten vielmehr mailen, wie man spricht - mit Betonungen, Gesten 👍 und Mimik 😊.

2. Wer Smileys nutzt, hat weniger Ärger

Emojis werden nur deshalb so häufig über Facebook und Whatsapp verschickt, weil wir sie brauchen. Eine Nachricht ohne Smiley kann schnell in eine Beziehungskrise führen. Wie hat sie das gemeint? Ist er jetzt sauer auf mich? Es herrscht Verunsicherung, bis dieser eine Nachsatz kommt: "Sorry, ich hab den Zwinkersmiley vergessen 😉". Es braucht keine Liaison mit einem Kollegen, um die Parallelen zum Arbeitsverhältnis zu erkennen.

Auch im Job kommt es zu Missverständnissen, aus denen sich Konflikte entwickeln. Emojis können dem vorbeugen, indem sie:

einen nicht ganz ernst gemeinten Satz kennzeichnen,

die Stimmung vermitteln, in der etwas getippt wurde,

Lob verstärken und motivieren,

Kritik oder Arbeitsanweisungen freundlicher daherkommen lassen - sogar dann, wenn es schnell gehen muss.

3. Emojis geben Sicherheit - und machen sogar produktiver

Emojis helfen einzuschätzen, ob ein Fehler verziehen ist, wie Laune und Lage im Büro sind und welche Kollegen einen gerne mögen. Auch ein zerknirschtes Gesicht im Nachrichtenfluss ist für das Arbeitsklima allgemein also kein schlechtes Zeichen. Je eindeutiger die Kommunikation ist, desto sicherer können einzelne Teammitglieder entscheiden und handeln. So machen Emojis sogar produktiver.