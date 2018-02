15. Februar 2018, 14:53 Uhr Adblocker Warum Google Chrome ab heute Werbung blockiert

Googles Chrome-Browser blockiert ab diesem Donnerstag bestimmte Werbeformate, die Nutzer als besonders lästig empfinden.

Das Unternehmen hat auch ein Eigeninteresse: Es hofft, dass weniger Menschen Adblocker installieren.

Die Entscheidung zeigt, wie mächtig Google geworden ist. Das Netz befindet sich fest in der Hand eines einzigen Konzerns, der die Spielregeln bestimmen kann.

Von Simon Hurtz

Erstaunlich viele Menschen sagen: Das Beste am Kino ist die Werbung. Deutlich weniger Menschen sagen: Das Beste am Internet sind die Anzeigen. Vermutlich sagt das überhaupt niemand.

Ethan Zuckerman, der in den 90er-Jahren das Format der Pop-Up-Anzeigen erfunden hat, bereut sein Werk bitterlich. "Wir haben eines der meistgehassten Mittel im Werkzeugkasten der Werber erschaffen", schrieb er 2014 im Atlantic. "Es tut mir leid. Wir hatten guten Absichten."

Wer eine unbekannte Webseite öffnet, muss damit rechnen, dass plötzlich ein neues Fenster aufpoppt und für Sportwetten, Diätpillen oder noch dubiosere Angebote wirbt. Vielleicht startet auch ein Video und erschreckt mit ohrenbetäubender Lautstärke den nichtsahnenden Smartphone-Nutzer und die anderen Morgenpendler in der U-Bahn. Oder eine hektisch blinkende Anzeige verdeckt den ursprünglichen Inhalt, und das rettende "X", um sie zu schließen, ist nirgends zu entdecken.

Ausgerechnet Google will jetzt Werbung blockieren

Das ärgert Milliarden Internetnutzer. Ausgerechnet Google schickt sich nun an, sie vor unliebsamen Überraschungen zu schützen. An diesem Donnerstag schaltet das Unternehmen in Europa und Nordamerika einen integrierten Werbeblocker in seinem Chrome-Browser scharf. Die Option wird sowohl in der mobilen als auch in der Desktop-Version automatisch aktiviert und soll Anzeigen filtern, die besonders nerven.

Google, das gemeinsam mit Facebook den Markt für Online-Werbung dominiert. Google, das jedes Jahr Milliarden verdient, indem es Unternehmen hübsche Plätze für ihre Anzeigen verkauft. Dieses Google will jetzt Werbung blocken. Wie passt das zusammen?

Das passt prima, sagt Google selbst. Der Fokus von Chrome habe immer darauf gelegen, Nutzern das Surfen so angenehm wie möglich zu machen, sagt Google-Manager Rahul Roy-Chowdhury. Im Laufe der vergangenen Jahre hätten immer mehr Menschen bestimmte Arten von Anzeigen als frustrierend oder aufdringlich empfunden. Deshalb installierten Nutzer Adblocker und gefährdeten damit die Finanzierung großer Teile des Webs.

Auch SZ.de bittet Nutzer, Adblocker zu deaktivieren

Nutzer sollen also nicht weniger Werbung sehen, sondern nur weniger lästige Werbung, die sie dazu bringen würde, alle Anzeigen zu blockieren. Tatsächlich verwenden mittlerweile so viele Menschen Adblocker, dass Webseitenbetreiber um ihre Einnahmen fürchten. Manche Medien sperren Nutzer aus, die ihre Inhalte lesen wollen, ohne Werbung zu betrachten. Auch SZ.de finanziert sich zu einem Teil aus diesen Anzeigenerlösen und bittet Leser, Adblocker zu deaktivieren oder ein Abo abzuschließen.

Also hat Google als Teil der Coalition for Better Ads (CFBA) versucht, herauszufinden, welche Werbung Nutzer am meisten stört. Der Organisation gehören neben Google, Facebook und Microsoft auch Verlage wie Axel Springer und Vertreter der Werbeindustrie an. 25 000 Menschen wurden befragt, um Kriterien für bessere Anzeigen zu entwickeln. Zwölf Werbeformen stehen nun auf dem Index, darunter Pop-ups, Autoplay-Videos mit Ton oder animierte Anzeigen mit wechselnden Hintergrundfarben auf Mobilgeräten.

An dieser Blacklist orientiert sich Google bei seinem Chrome-Werbeblocker. Webseitenbetreiber, die eines der zwölf beanstandeten Formate einsetzen, werden von Google informiert. Wenn sie die fraglichen Anzeigen nach 30 Tagen nicht ersetzt haben, sehen Chrome-Nutzer dort gar keine Werbung mehr. Bis zum 12. Februar hätten bereits 42 Prozent der betroffenen Seiten reagiert und die Better-Ads-Standards umgesetzt, sagt Google.

Eine Win-Win-Win-Situation?

Ohnehin dürften die meisten Nutzer den neuen Werbeblocker zunächst kaum bemerken. Weniger als ein Prozent der untersuchten Seiten zeige den Besuchern Werbung an, die gegen die Leitlinien der CFBA verstößt, teilte Google Anfang Februar mit. Am besten wäre es, wenn der Chrome-Adblocker gar keine Anzeigen filtern müsse, heißt es aus dem Google-Entwicklerteam in München.

Seit Google die Funktion im vergangenen Juni ankündigte, haben Teile der Verlags- und Werbebranche in teils schrillen Tönen vor ihr gewarnt. Diese Aufregung könnte etwas übertrieben gewesen sein. "Chrome blockiert jetzt standardmäßig Werbung" klingt spektakulär. "Google fordert einen Bruchteil der Seitenbetreiber auf, ihre nervigsten Anzeigen auszutauschen" dürfte eher der Realität entsprechen.

Die schlimmsten Auswüchse der Online-Werbung verschwinden, einige Nutzer deinstallieren ihre Adblocker, Medien freuen sich über höhere Anzeigenerlöse, und Google, der größte Werbevermarkter der Welt, profitiert natürlich auch. Das klingt nach einer Win-Win-Win-Situation. Ganz so einfach ist es aber nicht.