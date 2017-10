18. Oktober 2017, 11:42 Uhr Prozess Tote Teenager in Gartenlaube: "Es ist die schlimmste Katastrophe meines Lebens"









Im Prozess um die tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftung von sechs Teenagern in einer Gartenlaube in Unterfranken hat sich der Besitzer des Häuschens umfassend geäußert.

Er sei noch immer fassungslos, wolle aber keine Schuld von sich weisen. Zwei der Opfer waren seine eigenen Kinder.

Schuld an ihrem Tod war ein falsch aufgestellter Stromgenerator, der nicht für Innenräume geeignet war. Nun steht der Mann wegen sechsfacher fahrlässiger Tötung vor Gericht.

Aus dem Gericht von Claudia Henzler, Würzburg

"Was im Januar passiert ist, ist die schlimmste Katastrophe meines Lebens." Das sagt Andreas P., der für den Tod von sechs Jugendlichen verantwortlich sein soll, zwei davon waren seine eigenen Kinder. "Sie verfolgt mich ständig. Am Tag, besonders aber in der Nacht." Er sagt das nicht selbst, er lässt seinen Anwalt Hubertus Krause sprechen. Der verliest am Mittwoch vor dem Landgericht Würzburg eine lange Erklärung, in der P. schildert, wie es aus seiner Sicht zu der Katastrophe im unterfränkischen Arnstein kommen konnte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 52-Jährigen vor, einen Stromgenerator "derart unfachmännisch" in der Hütte seines Freizeitgrundstücks aufgestellt zu haben, dass sich dort das giftige Abgas Kohlenmonoxid ausbreiten konnte und deshalb seine beiden Kinder Rebecca und Florian und vier ihrer Freunde starben, als sie in der Hütte den 18. Geburtstag Rebeccas feierten.

Der Angeklagte, lange Haare, angegrauter Bart, ist im karierten Holzfällerhemd und Jeans vor dem Landgericht Würzburg erschienen, flankiert von seinen beiden Rechtsanwälten, das Gesicht vor den Kameras mit einer Aktenhülle verborgen. Ihm wird fahrlässige Tötung in sechs Fällen vorgeworfen.

Der Vater von Rebecca und Florian hält sich selbst für den Tod der Kinder verantwortlich, das macht er in einer ausführlichen schriftlichen Erklärung deutlich. "Ich will keine Schuld von mir weisen", heißt es dort. Und es sei ihm wichtig, dass die Eltern uneingeschränkt Antworten erhalten. Die Anklage wirft dem Mann eine "nicht nachvollziehbare Nachlässigkeit" vor, als er den Generator in einem Nebenraum der Hütte aufstellte, dem sogenannten Technikraum der fast 50 Quadratmeter großen Hütte.

Dort hatte P. ein Loch in die Wand gebohrt und den Auspuff des Generators mit Wasserrohrstücken so verlängert, dass die Abgase nach draußen geführt werden sollen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft unverantwortlich: "Diese Konstruktion war derart unfachmännisch", dass sie "für den Angeklagten erkennbar und vermeidbar nicht dazu geeignet war", Abgase vollständig abzuleiten. Außerdem habe der Angeklagte gut sichtbare Warnhinweise, dass das Gerät nicht für Innenräume geeignet ist, ignoriert. Nach den Erkenntnissen der Ermittler fiel die Abgasleitung im Laufe der Feier zu Boden, sodass sich die Abgase irgendwann völlig ungehindert ausbreiten konnten.

P. hat keinen Schulabschluss, aber er ist nicht dumm. Er hat eine abgeschlossene Ausbildung als Maurer und arbeitet als Fahrer im eigenen Fuhrbetrieb. Seine Frau kümmert sich dort um das Käufmännische. In seiner schriftlichen Erklärung schildert P. ausführlich, dass die Konstruktion mit dem Abgasrohr aus seiner Sicht nicht nur durchdacht, sondern auch getestet war.

Schon in einer Vorgängerhütte habe er einen Stromgenerator benutzt, mit genau derselben Abgasrohrkonstruktion. Beides habe er dann 2013 in die neu erworbene Hütte auf dem Sommerberg umgezogen. Und vor der Silvesternacht 2016 sei dann der neue Stromgenerator angeschafft worden, der vier Wochen später den Tod brachte.

"Selbstverständlich habe ich das Ganze getestet, bevor ich es das erste Mal in Betrieb nahm", lässt P. aussagen. Das Vorgängermodell sei ohnehin häufig in Betrieb gewesen, und der Nachfolger, ein größeres Modell mit 25-Liter-Tank, 85 Kilogramm schwer, sei vor der tödlichen Party schon gelaufen. Er habe es am 31. Dezember zusammen mit seinem Sohn Florian und dessen Freund Felix montiert. Beide hätten ihm am nächsten Tag berichtet, dass der neue Generator "einwandfrei" gelaufen sei.

In seiner Erklärung schildert P. auch, wie viel Mühe man sich gegeben habe. "Es sollte ein schöner Geburtstag werden." Wie er morgens um 10 Uhr das erste Mal auf den Sonnenberg hinauf fuhr, den Holzofen anheizte und den Generator anschmiss, weil die Wasserleitungen gefroren waren. Wie er noch zwei Mal kam, Getränke brachte. Schließlich den Generator neu mit Benzin füllte. Seine Kinder und ihre Freunde waren da noch beim Minigolf. Gegen 22 Uhr habe er sich verabschiedet. "ich habe ihm dann eine schöne Feier gewünscht und gesagt, sie sollen es nicht übertreiben."

Der erste Prozesstag läuft noch. Das Gericht muss entscheiden, wie der Mann für die Katastrophe zur Verantwortung gezogen werden muss. Sollten die Richter seine Schuld feststellen, können sie sowohl eine Geldstrafe als auch eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren verhängen.