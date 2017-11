15. November 2017, 07:36 Uhr Oberfranken Ein Toter bei Brand in der zentralen Asylaufnahmeeinrichtung in Bamberg

Bei einem Brand in der Asylunterkunft ist am frühen Mittwochmorgen ein Mensch ums Leben gekommen.









Feedback

Bei einem Brand in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber im oberfränkischen Bamberg ist am frühen Mittwochmorgen ein Mensch ums Leben gekommen.

14 Bewohner wurden bei dem Feuer verletzt, sechs Menschen in Krankenhäuser behandelt.

Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Von Olaf Przybilla

In der zentralen Asylaufnahmeeinrichtung in Bamberg hat es über Nacht gebrannt. Eine Person kam dabei ums Leben, 14 weitere wurden verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers erlitten sie Rauchgasverletzungen. Sechs Bewohner, darunter zwei Kinder, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Brand war über Nacht in einem Trakt der Asylunterkunft ausgebrochen. Es entwickelte sich starker Rauch. Zahlreiche Einsatzkräfte der Bamberger Feuerwehr rückten an und begannen umgehend mit den Löscharbeiten in der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss. Der Rauch verbreitete sich schnell in dem zweistöckigen Gebäude. Nach einer halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Das betroffene Gebäude wurde evakuiert.

Die Suche nach Opfern in dem Wohntrakt war schwierig, weil die Polizei zunächst nicht über die genaue Anzahl der Bewohner Bescheid wusste. "Die Bewohner müssen sich nicht in dem Wohntrakt aufhalten, insofern wissen wir nichts über deren genaue Anzahl", sagte Polizeisprecher Jürgen Stadter. In den frühen Morgenstunden wurde weiter nach möglichen Verletzten gesucht.

Nach ersten Angaben dürfte der Brand im Inneren eines Traktes ausgebrochen sein. Warum das Feuer dort ausgebrochen ist, darüber wisse man noch nichts, sagte Stadter. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.