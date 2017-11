24. November 2017, 17:36 Uhr Landkreis Traunstein Nach Leichenfund in Schnaitsee: Zweiter Verdächtiger festgenommen









Der 19-Jährige ist mit dem Sohn der Toten befreundet. Der hat bereits gestanden, seine Mutter getötet zu haben. Spielende Kinder hatten die Leiche im Landkreis Traunstein entdeckt.

Von Matthias Köpf

Nach dem gewaltsamen Tod einer 53-jährigen Frau aus Altenmarkt an der Alz hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Der 19 Jahre alte Mann kommt ebenfalls aus dem Landkreis Traunstein und ist mit dem ein Jahr älteren Sohn der Toten befreundet. Dieser war schon am Donnerstag festgenommen worden und hat den Ermittlern nach deren Angaben gestanden, seine schon seit September vermisste Mutter getötet zu haben.

Spielende Kinder hatten die Leiche der Frau am Mittwochnachmittag in der Nähe von Kienberg in der Gemeinde Schnaitsee entdeckt. Das Waldstück, in dem die Leiche offenbar vergraben war, liegt mehrer Kilometer entfernt von ihrer Wohnung, in der die Frau nach den bisherigen Annahmen der Polizei bereits im September getötet wurde. Das Verbrechen an der 53-Jährigen sei in vieler Hinsicht außergewöhnlich, hieß es am Freitag vom Polizeipräsidium Rosenheim, das dazu aber keine weiteren Details nannte.

Der Fall bedürfe "noch weiterer umfangreicher Ermittlungen und wochenlanger Spurenuntersuchungen, bis über den genauen Tatablauf und das Motiv eindeutige Aussagen getroffen werden können". Erste Hinweise auf eine gewaltsame Tötung ergaben sich demnach aber schon am Fundort der Leiche. Experten haben das Waldstück eingehend untersucht, unter anderem aus der Luft per Drohne.