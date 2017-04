15. April 2017, 15:38 Uhr Fürth Kunde in Fürther Baumarkt von Betonsteinen erschlagen









Feedback

Anzeige

Der 31-Jährige stand in der Nähe eines Gabelstaplers, mit dem ein Mitarbeiter des Baumarktes an den Paletten arbeitete.

Ein 31-Jähriger ist am Samstag in einem Baumarkt in Fürth von einer Palette mit Betonsteinen erschlagen worden. "Die Palette ist aus unklarer Ursache von einem Gabelstapler gefallen", sagte ein Polizeisprecher. Der Polizei zufolge war der Mann als Kunde in dem Markt und stand in der Nähe eines Gabelstaplers, mit dem ein Mitarbeiter des Baumarktes an den Paletten arbeitete, als das Unglück passierte. Die Porenbetonsteine hatten ein Gesamtgewicht von etwa einer Tonne.

Trotz Bemühungen der Rettungskräfte starb der 31-Jährige noch am Unfallort. Zur Unfallursache ermittelt die Kriminalpolizei. Wann der Gabelstaplerfahrer vernommen werden kann, teilte sie bisher nicht mit. Um das Geschehen aufzuklären, bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Kunden, die den Unfall beobachtet haben, sollten sich beim Kriminaldauerdienst melden.