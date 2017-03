8. März 2017, 11:18 Uhr Bayreuth Fall Peggy: Verdächtiges Fundstück war Teil von Böhnhardts Kopfhörer

In einem Waldstück in Thüringen wurden im Sommer vergangenen Jahres Skelettteile gefunden - es waren Knochen der kleinen Peggy.









Zwischen dem Mordfall Peggy und dem NSU-Mitglied Uwe Böhnhardt gibt es keinen Zusammenhang, das haben Ermittler nun bestätigt.

Der Fund von DNA des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der Knochen der Schülerin Peggy geht auf eine Verunreinigung zurück. Es handle sich um eine "Trugspur", die nicht im Zusammenhang mit dem Tod des Mädchens stehe, sagte Staatsanwalt Daniel Götz in Bayreuth.

Im Oktober vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass am Fundort von Peggys Leiche eine genetische Spur Böhnhardts sichergestellt worden sein soll. Im Verlauf der Ermittlungen waren aber bereits erhebliche Zweifel an diesem Fund aufgekommen.

Die DNA-Spur war an einem Textilstück gefunden worden, wie Kriminaloberrat Uwe Ebner nun berichtete. Es stammt von einem Kopfhöhrer Böhnhardts. Weder das Baumwollgewebe noch die DNA hätten in Qualität und Quantität einen Zeitraum von 15 Jahren überstehen können angesichts der Witterungsverhältnisse. Ebner, der die Sonderkommission Peggy leitet, sagte, der Kopfhörer sei im ausgebrannten Wohnmobil gefunden worden, in dem Böhnhardts Leiche entdeckt worden war.

Dass die Spur möglicherweise auf eine Verunreinigung zurückzuführen sein könnte, war schon kurz nach dem Fund gemutmaßt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte sehr schnell darauf hingewiesen, es gebe "mögliche Anhaltspunkte" darauf, dass verunreinigtes Spurensicherungsgerät dafür verantwortlich sein könnte.

Der Fall Peggy bleibt damit weiterhin ungelöst. Die Neunjährige aus dem oberfränkischen Lichtenberg war im Mai 2001 verschwunden. Ihr Leichnam war erst 15 Jahre später, im Juli des vergangenen Jahres, in einem Waldstück in Thüringen entdeckt worden, etwa zwölf Kilometer von Lichtenberg entfernt.