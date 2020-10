Interview von Tina Baier und Marlene Weiß

Der Wald ist in der Krise, da sind sich die Experten einig. Aber was tut man dagegen? Jürgen Bauhus, Waldbau-Professor an der Universität Freiburg, plädiert für klassische Forstwirtschaft - den Wald verjüngen, wo nötig neu pflanzen. Pierre Ibisch dagegen, der die Professur für Naturschutz an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde innehat, kritisiert ganz grundsätzlich die aktuelle Form der Waldnutzung. Sollte man Wälder mehr sich selbst überlassen? Zeit für ein Gespräch.