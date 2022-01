Von Tina Baier

Während die Menschheit mit der Corona-Variante Omikron kämpft, breitet sich unter Vögeln beinahe unbeachtet ein anderes Virus rasant aus: Ein Vogelgrippe-Erreger vom Typ H5N1. Noch nie gab es in Deutschland derart viele Fälle wie in diesem Winter. Seit Anfang Oktober wurden bereits Hunderte tote Wildvögel gefunden, die an der Vogelgrippe verendet sind. Dazu kommen mehr als 50 Ausbrüche in Geflügelhaltungen. Das seien fast doppelt so viele Fälle wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, sagt Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts.