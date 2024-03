In den USA ist erstmals weltweit einem noch lebenden Menschen erfolgreich eine Schweineniere eingesetzt worden. Der an einer lebensgefährlichen Nierenkrankheit leidende Mann habe das genetisch veränderte Organ am Samstag transplantiert bekommen, teilte das Massachusetts General Hospital in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts am Donnerstag mit. Der Eingriff habe vier Stunden gedauert, der Patient erhole sich gut und werde wohl bald entlassen werden können. Zuvor hatten Mediziner Schweinenieren lediglich hirntoten Menschen eingesetzt, um das Verfahren zu testen.