23. Oktober 2018, 20:35 Uhr Schwarzes Meer Forscher entdecken ältestes intaktes Schiffswrack der Welt

Forscher haben im Schwarzen Meer ein außergewöhnlich gut erhaltenes, historisches Wrack gefunden.

Das Schiff ist etwa 2400 Jahre alt - und damit das älteste bisher bekannte intakte Schiffswrack der Welt.

Die Wissenschaftler hatten riesige Flächen des Gewässers mit speziellen Kamerasystemen untersucht, die Bilder in großer Tiefe zuließen.

Archäologen haben im Schwarzen Meer, vor der Küste Bulgariens, das älteste bisher bekannte intakte Schiffswrack der Welt entdeckt. Die Forscher aus Großbritannien und Bulgarien fanden das griechische Handelsschiff in mehr als zwei Kilometern Tiefe. Ein Stück davon überprüften sie auf sein Alter: Das Schiff ist demnach etwa 2400 Jahre alt. Die Wissenschaftler untersuchten riesige Flächen des Gewässers mit speziellen Kamerasystemen, die Bilder in großer Tiefe zuließen. Dabei stießen sie auf mehr als 60 Wracks, auch römische Handelsschiffe.

Der spektakulärsten Fund jedoch ist das griechische Handelsschiff vor der bulgarischen Küste. "Das Schiff ist perfekt erhalten. Man sieht sogar noch den Mast", sagte eine an dem Projekt beteiligte Wissenschaftlerin dem britischen Sender BBC. An dem jahrelangen Forschungsprojekt waren Experten der Universität Southampton beteiligt. Ihren Angaben zufolge ist der Mangel an Sauerstoff in den Tiefen des Schwarzen Meeres der Grund für die gute Erhaltung des Fundstücks.

Diese Schiffe habe man zuvor nur von Abbildungen etwa auf griechischen Töpferwaren gekannt. Eine solche Entdeckung habe man nie für möglich gehalten, wird Professor Jon Adams von der Uni Southampton in einer Mitteilung seiner Hochschule zitiert. "Dies wird unser Verständnis vom Schiffsbau und der Seefahrerei in der Antiken Welt ändern."

Selbst die Gräten von Fischen, die die Griechen gegessen hatten, seien noch an Deck erhalten gewesen, berichteten die Forscher. Außer den vielen Wracks fanden die Experten auch die Überreste einer Siedlung aus der frühen Bronzezeit, darunter Keramik. Das Schwarze Meer ist durch die Meerenge des Bosporus mit dem Mittelmeer verbunden. Möglicherweise geht der Name des großen Binnenmeeres auf die dunkle Färbung des Wassers zurück.