Von Christina Berndt

Es gibt viele erstaunliche Geschichten, die Menschen von Schnelltests in der Omikron-Welle erzählen können: Vier Schnelltests hat man gemacht, manchmal auch sechs - alle fielen negativ aus. Und nur weil das Halskratzen einfach zu verdächtig war und dann auch noch das Kind mit einem positiven Testergebnis aus der Schule zurückkam, ging man halt doch zum PCR-Test - und war dort klar positiv. Was taugen Schnelltests bei all dem überhaupt noch?