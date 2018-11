15. November 2018, 12:12 Uhr Psychologie Die Schönen und der Sex

Attraktive Menschen haben oft liberalere Einstellungen in Bezug auf Sexualität, hat eine Studie aus den USA ergeben.

Sie befürworten eher die gleichgeschlechtliche Ehe und finden Seitensprünge tendenziell weniger verwerflich.

Die Studie zeigt, dass Menschen ihre Moralvorstellungen an ihre jeweiligen Lebensumstände anpassen.

Von Sebastian Herrmann

Was oft verharmlosend als "das Leben" bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit eine endlose Aneinanderreihung von Kränkungen. Immer gibt es jemanden, der es besser erwischt hat, der schlauer und wohlhabender ist oder einige Sprossen höher auf der Karriereleiter steht. Und dann die offensichtlichste Kränkung von allen: schöne Menschen, von der Natur über die Maßen beschenkt. Ständig verrenken sich alle, um es diesen begehrenswerten Personen recht zu machen und ihnen zu gefallen.

Unzählige Studien haben belegt, was die meisten Menschen auch so wissen, seit die ersten Vorboten der Pubertät in ihr Leben gedrungen sind: Schöne Menschen haben es leichter im Leben; sie werden umgarnt, sie verdienen besser, man traut ihnen mehr zu. Obendrein berichtet nun Robert Urbatsch von der Iowa State University im Journal Social Science Quarterly, dass attraktive Menschen nach ihren eigenen moralischen Regeln leben.

Wir passen unsere Moralvorstellungen an unsere jeweiligen Lebensumstände an

Zugegeben, das ist weitaus dramatischer dargestellt, als es die Studie eigentlich zulässt. Und das Ergebnis ist auch weitaus weniger boulevardtauglich, als es sich zunächst anhört. Die Arbeit zeigt nämlich, wie sehr wir alle - unabhängig vom Aussehen - ethische Opportunisten sind: Wir passen unsere Moralvorstellungen an unsere jeweiligen Lebensumstände an und spazieren dennoch mit einem Heiligenschein durch die Gegend. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat das einmal schön auf den Punkt gebracht, als er sagte, Tugend sei lediglich die Abwesenheit von Versuchung. Natürlich fällt es leicht, Verhalten zu verurteilen, das für einen selbst jenseits des Möglichen liegt. Geldverschwendung anzuprangern funktioniert halt geschmeidiger, wenn einem selbst das Geld fehlt, um es zu verjubeln.

Damit zurück zu den Moralvorstellungen der Schönen: Auch in diesem Fall sind es offenbar die Gelegenheiten, die Diebe machen. Der Sozialwissenschaftler Urbatsch analysierte Daten des General Social Survey (GSS). Für das GSS werden seit 1972 unter anderem die Einstellungen von US-Amerikanern zu verschiedenen Themen abgefragt. Zudem bewerten die jeweiligen Interviewer die Attraktivität der Teilnehmer. Die Analyse von Urbatsch offenbarte nun, dass die Schönen entspanntere beziehungsweise fortschrittlichere Moralvorstellungen rund ums Themenfeld Sexualität vertreten. Sie halten Geschlechtsverkehr vor der Ehe eher für in Ordnung (es handelt sich um eine US-Studie, dort ist das verblüffenderweise noch ein Thema), und auch der gleichgeschlechtlichen Ehe oder einem liberalen Abtreibungsrecht stimmen sie eher zu.

Bei außerehelichen Affären neigen die Attraktiven offenbar auch dazu, diese nicht besonders verwerflich zu finden, auch wenn die Studienergebnisse in diesem Fall nicht ganz eindeutig waren. Was hingegen klar wurde: Jenseits von sexuellen Fragen hatte die Attraktivität der Studienteilnehmer keine Auswirkung auf ethische Einstellungen.

"Diese Ergebnisse stützen die Hypothese, dass die Möglichkeit, einem fragwürdigen Verhalten zu frönen, das damit verbundene moralische Stigma vermindert", sagt Urbatsch. Und wer mit einem strahlenden Äußeren gesegnet ist, dem stehen die Pforten ins Reich der sexuellen Vergnügungen permanent offen. Das klingt offensichtlich und ist auch mit Studien abgesichert: Wer schön ist, bekommt mehr Gelegenheiten, sexuelle Erfahrungen zu sammeln, und nutzt sie auch. Aus diesen Erfahrungen, so Urbach, leitet sich dann die Haltung ab, dass das so auch in Ordnung sei.

Ein anderer erlebt Abenteuer, die einem selbst vorbehalten sind? Sünde!

Zu den mit am besten entwickelten Fähigkeiten des Menschen zählt es schließlich, sich das eigene Tun schönzureden. Am leichtesten, so haben Psychologen beobachtet, geht einem das bei jenen Dingen von der Hand, mit denen man ohnehin leicht davonkommt. In einer Studie haben Wissenschaftler einmal gezeigt, dass dies zum Beispiel für Steuerhinterziehung gilt: Je einfacher es ist, den Staat zu betrügen, desto eher fanden die Täter das auch in Ordnung - unabhängig von den Beträgen, um die es ging. Schönen Menschen wiederum wird in Liebesdingen sicherlich einiges verziehen und nachgesehen werden, was den von der Natur weniger Beschenkten nachgetragen würde.

Umgekehrt folgt daraus, dass unattraktive Menschen womöglich strenge sexuelle Moralvorstellungen vertreten, weil sie weniger Gelegenheiten zu körperlicher Nähe bekommen. "Grundsätzlich empfinden wir Situationen als unfair und fragwürdig, in denen wir weniger als andere bekommen, und versuchen, diese Ungleichheit zu verändern", sagt Urbach. Das könnte auch in der Sexualität so sein. Wenn ein anderer Abenteuer erlebt, man selbst aber nicht, dann ist das ab sofort ethisch zu verurteilen. Vielleicht, Vorsicht, ketzerischer Gedanke, könnte das zum Beispiel auch mit zur restriktiven Sexualmoral der Kirche beitragen. Nach dem Motto: Wenn wir selbst schon nicht dürfen, dann dürfen alle anderen auch nicht so richtig.

Letztlich steckt in der aktuellen Studie jedoch für alle eine eher unschöne oder unbequeme Nachricht: Unsere moralischen Überzeugungen speisen sich teils aus dubiosen Quellen, die für die große Frage nach dem Richtig oder Falsch eigentlich irrelevant sein sollten.