Insektizide töten Insekten, zu diesem Zweck wurden sie erfunden. Dass Substanzen wie die Neonicotinoide dabei keinen Unterschied machen, ob es sich um einen - aus menschlicher Sicht - schädlichen Kartoffelkäfer handelt oder um eine nützliche Honigbiene, ist längst bewiesen. Kaum jemand zweifelt noch an, dass "Neonics" einer der Gründe für den drastischen Rückgang von Insekten in Deutschland und anderswo sind. Nach einer Studie in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Science ist der Schaden, den diese Pestizide in der Umwelt anrichten, aber sogar noch größer. Demnach vergiften Neonicotinoide auch Vögel.

Schon seit längerem beobachten Ornithologen, dass die Zahl der Vögel in vielen Ländern stark zurückgeht. Besonders drastisch ist der Schwund bei den sogenannten Agrarlandarten: Spezies wie Kiebitz und Feldlerche, die auf Feldern und Wiesen brüten und Futter suchen. Nach Daten des "Pan-European Common Bird Monitoring Scheme" (PECBMS), das für die Zählung der Vögel in Europa zuständig ist, hat der Bestand der Agrarlandarten seit 1980 im Schnitt um 57 Prozent abgenommen. In den USA haben Ornithologen bei 74 Prozent dieser Vogelspezies einen Schwund im Vergleich zum Jahr 1966 registriert. Eine Rolle dabei könnten die Neonics spielen, schreiben die Autorinnen der Science-Studie, drei kanadische Forscherinnen von der University of Saskatchewan.

Neonicotinoide sind die weltweit am häufigsten eingesetzten Insektizide. Dass sie Vögeln indirekt schaden, indem sie Insekten dezimieren, von denen sich viele Arten ernähren, liegt auf der Hand. Von den 248 Vogelspezies, die in Deutschland brüten, ernähren sich 80 Prozent von tierischer Kost, die Hälfte von ihnen bevorzugt Insekten. Viele Arten, die als Erwachsene etwas anderes fressen, füttern zumindest ihre Jungen mit den Kerbtieren. Vogelschützer berichten immer wieder, dass sie verhungerte Küken in Nestern finden, weil die Eltern nicht genügend Insekten gefunden haben, um die ganze Brut durchzufüttern.

Ob Neonicotinoide Vögeln auch direkt schaden, wenn diese beispielsweise Saatgut fressen, das mit den Pestiziden gebeizt ist, wird schon seit längerem diskutiert. Bisher konnte aber noch nie eindeutig nachgewiesen werden, dass die Substanzen negative Auswirkungen auf wild lebende Vögel außerhalb des Labors haben. Genau das ist Margaret Eng und ihren Kolleginnen jetzt gelungen. In einem aufwendigen Experiment kombinierten die Wissenschaftlerinnen die Methodik klassischer Fütterungsstudien mit einer modernen Tracking-Technologie, bei der Tiere mit Sendern ausgestattet werden.

Margaret Eng, Bridget Stutchbury und Christy Morrissey fingen 36 Dachsammern im Süden der kanadischen Provinz Ontario ein, als die Zugvögel dort den Flug in ihr Sommerquartier unterbrachen, um zu fressen und sich auszuruhen. Die etwa 18 Zentimeter langen Sperlingsvögel wurden gewogen; außerdem wurde der Anteil des Körperfetts am Gesamtgewicht bestimmt. Zwölf der Vögel mussten dann eine niedrige Dosis des Neonicotinoids Imidacloprid schlucken und zwölf eine hohe. Weitere zwölf Dachsammern dienten der Kontrolle und bekamen lediglich Sonnenblumenöl. Nachdem sie diese Prozedur überstanden hatten, wurden die Tiere in einen Käfig gesetzt, wo sie soviel fressen und trinken konnten, wie sie wollten. Nach sechs Stunden kontrollierten die Wissenschaftlerinnen das Gewicht der Dachsammern und befestigten einen Sender auf ihrem Rücken, um ihr weiteres Schicksal verfolgen zu können. Dann ließen sie die Vögel frei.

Imidacloprid wird in etwa 120 Ländern eingesetzt und ist wahrscheinlich das am häufigsten verwendete Insektizid überhaupt. Weil es nachweislich Wild- und Honigbienen schädigt, ist es in Europa und damit auch in Deutschland seit 2018 im Freiland verboten. In Gewächshäusern darf es aber nach wie vor benutzt werden. Wie alle Neonicotinoide ist Imidacloprid ein Nervengift. Es bindet an den "nikotinischen Acetylcholinrezeptor" von Neuronen und stört dadurch die Signalübertragung. Auch Wirbeltiere besitzen solche Rezeptoren. Diese binden Imidacloprid und andere Neonics allerdings weniger fest als ihre Pendants in Kerbtieren, weshalb man lange Zeit davon ausging, dass die Substanzen spezifisch auf Insekten wirken und für Wirbeltiere ungefährlich sind. Die aktuelle Science-Studie und vorangegangene Untersuchungen im Labor belegen aber, dass diese Annahme falsch war.