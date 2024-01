Nun ist er endlich geöffnet, der Staubsammelbehälter der Nasa-Sonde Osiris Rex . Das Raumschiff war 2016 zum Asteroiden Bennu gestartet, hatte diesen umkreist und Daten gesammelt und schließlich für sechs Sekunden auf der Oberfläche des rasenden Himmelskörpers aufgesetzt, um eine Probe zu nehmen. Ein Roboterarm saugte dabei Staub und Steinchen auf und die Sonde trat ihrer Rückreise zu Erde an. Im Vorbeiflug warf sie im September den Sammelbehälter über der Erde ab, und flog weiter zur nächsten Mission. Seither hat die Nasa versucht, an die wertvolle Fracht zu gelangen. Doch der Verschlussmechanismus ließ sich nicht entriegeln - bis Donnerstag die Nasa verkündete: Der Deckel ist ab!

Rund 250 Gramm Asteroidenmaterial sollen in der Kapsel sein. Bislang waren nur Proben untersucht worden, die auf der Außenseite des Probenbehälters zur Erde gelangt waren. Bereits diese winzigen Mengen hatten die Wissenschaftler in Verzückung versetzt.

In den kommenden Monaten will die Nasa das Material an Wissenschaftler auf der ganzen Welt verteilen. Das Ziel: Mehr über die Anfänge des Sonnensystems und den Ursprung des Lebens erfahren.

Drei Monate lang hatten die Nasa-Mitarbeiter daran gearbeitet, zwei Befestigungsbolzen zu lösen. 33 hatten sich wie geplant entfernen lassen, doch die verbliebenen leisteten hartnäckig Widerstand. Erschwerend kam hinzu, dass der Probenbehälter in einer recht kleinen, hermetisch abgedichteten Box gelagert wird und nur mit speziell dafür zugelassenen Werkzeugen bearbeitet werden darf, um das Weltraummaterial nicht zu verunreinigen. Schließlich gelang es mit eigens entwickelten Schraubendrehern, die zwei störrischen Bolzen herauszubekommen.

Das Team habe unglaubliche Arbeit geleistet, um diese hartnäckigen Befestigungen zu lösen, sagte Nasa-Mitarbeiterin Nicole Lunning in einer Mitteilung. "Wir sind überglücklich über diesen Erfolg." Nun seien alle gespannt, welche Schätze sich im Inneren noch verbergen.

Einen Vorgeschmack gab es ja bereits darauf. Immerhin 70 Gramm schwarzgrauer Asteroidenstaub hatte sich beim Manöver auf Bennu vor dem eigentlichen Behälter angesammelt. Auf Kohlenstoffverbindungen und Wasser sind Forschende darin bereits gestoßen. Die Grundzutaten für die Entstehung von Leben. Die Forscherinnen und Forscher glauben, dass Bennu vor über vier Milliarden Jahren entstand. Kurz nachdem sich die Sonne formiert hat, und sich nach und nach Asteroiden und Planeten zusammensetzten. Es könnte sein, dass Asteroiden wie Bennu die Zutaten für das Leben einst auch auf die Erde brachten.

Die Nasa-Sonde ist inzwischen auf ihrer zweiten Mission - und hat einen neuen Namen: Osiris Apex. Im Jahr 2029 soll sie den Asteroiden Apophis erreichen.