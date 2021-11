Klassik, Rock, Jazz, Schlager - warum mögen wir, was wir mögen? Ist das Urteil nur angelernt? Und wie lässt sich das Erlebte untersuchen? Was Forschende herausgefunden haben.

Von Jan Schwenkenbecher

Endlich wieder Konzerte! Etwa vor wenigen Tagen in der Hamburger Elbphilharmonie, der junge Stardirigent Klaus Mäkelä tritt an mit dem Concertgebouworkest aus Amsterdam, Schostakowitsch und Tschaikowsky, Sinfonie Nr. 6 h-Moll, die "Pathétique", melancholisch und leidenschaftlich. Das Publikum: still, ergriffen.