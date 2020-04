Noch steigen die Fallzahlen drastisch an. Wie lässt sich die Ausbreitung des Virus bremsen?

Wie sind Statistiken zu interpretieren und welche Szenarien sind ablesbar? Stellen Sie Ihre Frage - die SZ-Datenjournalisten Christian Endt und Benedict Witzenberger antworten von 14 Uhr an live.

Mehr 300 000 Infektionen in den USA, mehr als 1400 Todesfälle in Deutschland und mehr als 12 000 Todesfälle in Spanien: Viele Menschen blicken täglich auf die aktuellen Zahlen zum Coronavirus.

Doch wie wird gerechnet - und was muss beim Lesen der aktuellen Statistiken berücksichtigt werden? Was bedeutet die Verdopplungszeit und woher kommen die Unterschiede zwischen den Zahlen der Johns Hopkins Universität und jenen des Robert-Koch-Instituts? Welche Szenarien für eine Krankheitswellen sind denkbar - und was kann sie verzögern?

Stellen Sie hier Ihre Frage, Christian Endt und Benedict Witzenberger antworten von 14 Uhr an live.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Wie Sie sich zur Diskussion anmelden können und welche Regeln gelten, erfahren Sie hier.

Haben Sie Themenanregungen oder Feedback? Mailen Sie an debatte@sz.de oder twittern Sie an @SZ. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.