"No Covid" möchte für schnelle Erfolge einen Zonen-System etablieren: In grünen Zonen wären Lockerungen möglich, in roten blieben strenge Beschränkungen.

Von Hanno Charisius

Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen sinkt seit einigen Wochen, langsam zwar, aber stetig. Was fehlt, ist ein Plan. In manchen Landkreisen ist eine Inzidenz von 50 gemeldeten Fällen pro 100 000 Einwohner und Woche wieder in Sicht, und schon wird wieder diskutiert, was wann wo gelockert werden könnte. Dabei sind sich die meisten Fachleute einig, dass die Inzidenz noch deutlich unter die Zahl von 50 gedrückt werden muss, die irgendwann im Sommer ausgeheckt wurde - als Grenzwert, von dem an bei den Gesundheitsämtern Kontrollverlust droht.