Was über den Novavax-Impfstoff bekannt ist

Auch der Corona-Impfstoff von Novavax wird per Spritze verabreicht.

Nun beginnt die Auslieferung des fünften Covid-Impfstoffs. Was ist von ihm zu erwarten? Wie wirkt er? Und wer bekommt ihn? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Berit Uhlmann

An diesem Montag sollen die ersten 1,4 Millionen Dosen des Impfstoffes des US-Herstellers Novavax in Deutschland ankommen. Was über das Produkt namens Nuvaxovid bekannt ist.