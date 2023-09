Die Sahure-Pyramide in Abusir ist baufällig und wurde deshalb im Inneren bislang kaum erforscht. Nun haben Ausgräber in ihr gleich acht unbekannte Kammern gefunden. Ausgrabungsleiter Mohamed Ismail Khaled über eine unverhoffte Entdeckung.

Interview von Jakob Wetzel

In der rund 4500 Jahre alten Pyramide des ägyptischen Pharaos Sahure in Abusir haben Forscher einen fast 20 Meter langen Gang und acht jeweils 1,30 Meter breite Räume entdeckt. Ausgrabungsleiter Mohamed Ismail Khaled von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg über die Frage, warum es in dieser relativ kleinen Pyramide so viele Kammern gibt - und über die Angst davor, dass einem in einer baufälligen Pyramide ein Steinblock auf den Kopf fällt.