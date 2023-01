Kommentar von Jens Flottau, Frankfurt

Wenn man sich zuletzt in der Luftfahrtbranche zu den wirtschaftlichen Aussichten für das Jahr 2023 umgehört hat, dann waren die Vorhersagen erstaunlich positiv. Die Lufthansa hob ihre Gewinnprognose für 2022 deutlich an und betonte, die Vorausbuchungen seien auch in den kommenden Monaten stark und entsprechend hoch die Preise. Willie Walsh, Chef der International Air Transport Association (IATA), ist der Ansicht, die Manager der IATA-Mitglieder sollten sich "nicht so viele Sorgen machen".