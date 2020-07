Im Milliardenskandal bei Wirecard geraten die deutsche Finanzaufsicht Bafin und der ehemalige Konzernchef Markus Braun heftig aneinander. Die Bafin hat diese Woche bei der Staatsanwaltschaft München I Strafanzeige gegen Braun wegen des Verdachts auf Insiderhandel erstattet, weil der Ex-Manager einen Tag vor der Insolvenzanmeldung des Konzerns für 6,6 Millionen Euro Aktien verkauft hat. Braun wiederum will den Verdacht, er habe nach seinem Ausscheiden bei Wirecard von der bevorstehenden Insolvenzanmeldung erfahren und deshalb schnell noch Aktien verkauft, nicht auf sich sitzen lassen. Er wehrt sich über seinen Anwalt Alfred Dierlamm gegen die Anschuldigung. Dierlamm sagte der SZ: "Wir weisen diesen Verdacht, zu dem Herr Braun von der Bafin vorher nicht einmal angehört worden ist, als völlig haltlos zurück." Alles Weitere will Dierlamm mit den Münchner Ermittlern besprechen. "Zu den Einzelheiten werden wir uns ausschließlich gegenüber der Staatsanwaltschaft München I äußern."

Die Bafin wiederum hat nach eigenen Angaben ihre Untersuchungen bei Wirecard noch ausgeweitet. "Wir sehen uns aktuell alle Geschäfte der Personen an, die seit Anfang 2020 im Wirecard-Vorstand oder -Aufsichtsrat waren oder sind", sagte eine Sprecherin der Finanzaufsicht. "Darüber hinaus prüfen wir den Handel in Wirecard-Aktien insgesamt auf Auffälligkeiten in den letzten Monaten."

Bei der Klärung des Verdachts gegen Braun kommt es darauf an, ob dieser nach seinem Rücktritt am 19. Juni über Vertraute noch heimlich Informationen aus dem Unternehmen erhalten hat. Fünf Tage später, am 24. Juni, veräußerte Braun Wirecard-Aktien für die besagten 6,6 Millionen Euro. Am 25. Juni meldete der nunmehr von Brauns Nachfolger James Freis geleitete Konzern Insolvenz an. Freis hatte das Amt des Vorstandsvorsitzenden am 19. Juni übernommen, direkt nach Brauns Rücktritt. Dem wiederum war am 18. Juni das Eingeständnis von Wirecard vorausgegangen, dass es für die Existenz von 1,9 Milliarden Euro auf philippinischen Bankkonten noch keine ausreichenden Prüfungsnachweise gebe. Inzwischen gehen die neue Konzernführung und die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es dieses Geld nie gegeben hat.

Brauns Aktienanteil an Wirecard war einst mehr als einer Milliarde Euro wert gewesen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Braun, den geflüchteten Ex-Vorstand Jan Marsalek und weitere Wirecard-Manager wegen mehrerer Verdachtsmomente: Bilanzfälschung, Manipulation des Aktienkurses, Betrug sowie Veruntreuung von Konzernvermögen. Letzteres deshalb, weil Hunderte Millionen Euro in dunkle Kanäle geflossen sind. Ob bei Braun auch ein offizielles Ermittlungsverfahren wegen Insiderhandel hinzu kommt, ist noch offen. "Wir schauen uns alles an, wir prüfen alle in Betracht kommenden Delikte", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Dazu gehöre auch die neue Strafanzeige der Bafin. Die Bafin hatte Braun und weitere Wirecard-Manager zuvor bereits wegen des Verdachts der Manipulation des Börsenkurses angezeigt.

Brauns Aktienanteil an Wirecard war einst mehr als einer Milliarde Euro wert gewesen. Mit dem Niedergang von Wirecard schrumpfte auch der Wert des Aktienpakets. Einen großen Teil davon verkaufte Braun am 18. und 19. Juni, um finanzielle Verpflichtungen bei Kreditgebern erfüllen zu können. Die Bafin will auch diese Transaktionen und einen weiteren Aktienverkauf von Braun am 22. Juni für 3,4 Millionen Euro auf einen möglichen Insiderhandel hin überprüfen.

Am Mittwoch kündigte die europäische Wertpapieraufsicht ESMA an, die Bafin und die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) ins Visier zu nehmen. Sie werde die aufsichtsrechtlichen Maßnahmen der Bafin und der DPR prüfen, teilte die Behörde mit. Der Zusammenbruch von Wirecard habe das Vertrauen der Anleger in die Bilanzierung und den Finanzmarkt untergraben. Es sei daher notwendig, diese Ereignisse zu untersuchen, um das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen. Die Prüfung werde bis zum 30. Oktober 2020 abgeschlossen.