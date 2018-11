15. November 2018, 18:06 Uhr Autoindustrie Volkswagens neue Ära soll in Zwickau beginnen

Bislang werkeln die VW-Mitarbeiter in Zwickau noch an Autos mit Verbrennungsmotoren. Das soll sich nun ändern.

Am Standort Zwickau will Volkswagen seine erste Elektroauto-Fabrik eröffnen. In einem Jahr sollen die ersten Wagen in Golf-Größe aus dem Werk rollen.

Der Umstieg zur Elektromobilität geht einher mit einer neuen Stufe der Automatisierung. 1700 Roboter sollen im Zwickauer Werk stehen.

Von Max Hägler , Zwickau

Der Ausbildungsleiter bei Volkswagen in Sachsen macht gar keinen Hehl aus den Herausforderungen: "Die Elektromobilität ist ja nicht ungefährlich", sagt Bernd Füsting, der hier im VW-Werk Zwickau an einem großen Umbruch mitarbeitet: Diese Fabrik soll das Leitwerk von Volkswagen für die Elektromobilität werden - und die erste Elektroautofabrik des größten Autokonzerns der Welt. Eine Mammutaufgabe sei der Umbau im laufenden Betrieb, sagen sie, bis in genau einem Jahr die ersten Wagen in Golf-Größe aus dem Werk rollen. Und zwar nicht nur, was den Aufbau von neuen Robotern und Maschinen anbelangt, die schon herumstehen, was allein 1,2 Milliarden Euro kostet.

Die Arbeitssicherheit muss neu gedacht werden, es geht künftig nicht mehr um Getriebe und Kraftstoffschläuche, sondern um HV, um Hochvolt und Starkstrom. Unten in den Autos, zwischen den Rädern werden die Batteriepacks gepackt sein - 400 Volt Spannung liegt da an, Lebensgefahr! In den Warnsymbolen müsse er die Leute schulen, sagt Füsting, und darin, wo sie hinfassen dürfen: Blau, ungefährlich, zwölf Volt. Rot, extrem gefährlich, 400 Volt. Viele hundert Arbeiter vom Band werden in den kommenden Wochen durch solche Trainings geschickt, lernen auch das richtige Stecker-Stecken, damit sie möglichst nie einen Stromschlag kriegen und das Auto richtig lossummt. Überall hängen sie nun auch Defibrillatoren auf, falls doch etwas passiert, und üben, Stromopfer per Fanghaken vom Wagen zu ziehen. Sicher ist sicher. Und es ist nur einer der Aspekte die Volkswagen künftig beschäftigen.

Der Konzern macht sich gerade auf in die Zukunft, oder wie es Thomas Ulbrich, Markenvorstand für Elektromobilität nennt: "Die E-Story beginnt, es ist eine neue Ära wie der erste Käfer oder erste Golf." Die Kapitel sind dabei vielfältig, das zeigt sich in dieser Woche: An diesem Freitag wollen die Aufsichtsräte final entscheiden, dass auch die Werke Emden und Hannover künftig Elektroautos bauen. Es gingen einige Debatten mit den Arbeitnehmervertretern voraus und auch mit dem Land Niedersachsen, das als VW-Miteigentümer um Jobs fürchtet. In der sogenannten "Planungsrunde" von VW wird es am Freitagvormittag darum gehen: wie viel noch in die alte Industrie investiert wird, in Benzin und Diesel. Es wird dorthin weiter Geld fließen. Aber es ändert sich: im Jahr 2025, in sieben Jahren, soll eine Million Autos batterieelektrisch fahren, sagt Ulbrich, von zehn Millionen Fahrzeuge derzeit.

Man muss dazu den Autobau nicht komplett neu erfinden, immer noch sind vier Räder am Chassis befestigt. Aber in Zwickau wird der Aufwand klar. Und die Rechnung ist daei eine neue: Der ID, den sie hier bauen werden, und der den Arbeitsnamen Neo trägt, soll so viel kosten wie ein Diesel-Golf, den sie derzeit hier noch bauen. Aber von den etwa 25 000 Euro wird erst einmal kaum etwas hängen bleiben bei Volkswagen. Der Anlauf kostet viel Geld. Und vor allem die Batterie kostet Marge, sagt Ulbrich: 40 Prozent des Fahrzeugwertes macht dieses Bauteil aus, das aus teuren Chemikalien und Metallen besteht. Das ist der Grund, wieso sie in der Konzernzentrale eine eigene Batteriezell-Produktion anstreben. Vor allem der neue Einkaufsvorstand Stefan Sommer wird versuchen, die Aufsichtsräte am Freitag von solchen Fertigungen zu überzeugen, vor denen die deutsche Industrie bislang so zurückscheut. Bis es soweit ist, bis also einmal eigene VW-Zellen in VW-Autos stecken, greift der Hersteller auf Batterien zurück, die LG Chem und Samsung in Ungarn und Polen für Zwickau fertigen.

Der Plan im Konzern für den Standort in Sachsen ist dabei klar: 100 000 Elektroautos der Marken Audi, Seat und Volkswagen sollen im Jahr 2020 gefertigt werden, zwei Jahre späten sollen es dann 330 000 sein. Es wäre nach der Tesla-Fabrik in Kalifornien das größte E-Auto-Werk der Welt - so denn die Kunden mitspielen werden.

Denn das ist die große Unbekannte in dieser Vorausschau. "Wir werden Elektromobilität aus der Nische führen", gibt sich Ulbrich überzeugt, und zeigt eine Folie, in der die Kurven steil nach oben zeigen, zumindest in Europa und China. Dort verlangt die Politik letztlich auch Elektromobile und wird bald diejenigen Hersteller finanziell bestrafen, die weiter nur auf Wagen mit Verbrennermotoren verkaufen.

Der VW-Manager spricht von Change und Mindset

Und wenn die Fertigung "hochgerampt" ist wie sie hier lautmalerisch sagen, mit englischer Aussprache, dann werden eben mehr und mehr Werke nachziehen, in Deutschland, aber auch in den USA. Die Entscheidung für den dortigen Standort treffen sie zum Jahreswechsel. Dazu kommen die Elektroautowerke der Konzernschwestern. Porsche etwa baut in Stuttgart-Feuerbach gerade eine ganz neue Fabrik für einen batterieelektrischen Sportwagen, Taycan genannt, die von Ende 2019 an Autos ausliefern soll. Immer mehr der alten Motorenwerke werden in dieser Zeit neue Aufgaben zugewiesen bekommen, schon jetzt ist klar, dass es an diesen Standorten signifikant weniger Jobs geben wird: Ein Elektromotor ist nur ein Zehntel so komplex wie ein Diesel.

Und zugleich halten immer mehr Roboter Einzug. Elektromobilität geht einher mit einer neuen Stufe der Automatisierung. 1700 Roboter werden es in Zwickau sein, wenn die zwei Linien fertig gestellt sind. Mit den 7700 menschlichen Mitarbeitern sollen sie arbeiten und dadurch soll die Bauzeit eines Autos um ein Fünftel sinken. Ganz große stehen schon bereit, mit Saugnäpfen und kleine, die nur Teile reichen sollen. Doch noch soll es keinen großen Stellenabbau geben, bis zum Jahr 2025 gilt eine Beschäftigungssicherung.

Und damit die nicht nur in Ruhe arbeiten, sondern auch mit Hingabe, ist dann auch das ein Schulungspunkt: Das Selber-Fahren und damit Erfahren von Elektromobilität. "Wir müssen unsere Leute mitnehmen", sagt Ulbrich. Von Motivations und Change und Mindset redet er in diesem Werk. Hinten schrauben derweil die Arbeiter in VW-Kitteln Verbrennermotoren in Golf-Modelle. Noch.