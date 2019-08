Der Auto-Manager starb Medienberichten zufolge bereits am Sonntagabend in einem Krankenhaus im bayerischen Rosenheim.

Der ehemalige VW-Chef und Porsche-Miteigentümer Ferdinand Piëch ist tot. Das berichten Handelsblatt und Bild unter Berufung auf seine Familie. Demzufolge kollabierte Piëch am Sonntagabend während eines Restaurantbesuchs im bayerischen Rosenheim und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, in dem er am selben Abend starb. Piëch wurde 82 Jahre alt.

1937 in Wien geboren, wird schon früh klar, dass Ferdinand junior in die Fußstapfen seines Großvaters, des Autoentwicklers Ferdinand Porsche, treten will. "Meine erste Liebe zur Technik war wohl schon im wohlriechenden Umfeld des großväterlichen Konstruktionsbüros am Wörthersee entstanden", schwärmt Piëch in seinen Erinnerungen, die natürlich "Auto-Biographie" heißen.

Nach dem Studium an der ETH in Zürich steigt Piëch bei Porsche ein, bis die Porsches und Piëchs irgendwann entscheiden, kein Mitglied des Clans mehr im Familienunternehmen arbeiten sollte. Die Geschäfte liefen zu schlecht. Ferdinand Piëch landet deshalb zunächst bei Audi, wo er ab 1975 im Vorstand sitzt und den Aufstieg zur Premiummarke steuert. Ab 1988 ist er Audi-Chef, 1993 übernimmt er die Vorstandsspitze des Audi-Mutterkonzerns VW.

