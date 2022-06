Von Christian Bellmann, Köln

Es werden immer mehr: Rund 365 000 Pkws mit reinem Elektroantrieb wurden 2021 in Deutschland zugelassen - mehr als je zuvor. Hinzu kommen die Hybrid-Fahrzeuge, die neben einem Verbrennungsmotor auch über Akku-Antrieb verfügen. Der Trend hält an. In diesem Jahr wurden in fast jedem Monat mehr E-Autos verkauft als im entsprechenden Monat des Vorjahres. Ob Einstiegsmodelle von Dacia, Smart, VW oder Renault für unter 30 000 Euro oder Spitzenmodelle wie der Tesla Model X ab knapp 111 000 Euro - ein E-Auto will gut versichert sein.