Neukirchen (dpa/sn) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 72 (Leipzig - Hof) sind am Donnerstagabend zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Chemnitzer Polizeidirektion am Freitag mitteilte, waren insgesamt fünf Wagen daran beteiligt. Demnach führte ein Auffahrunfall etwa 500 Meter vor dem Parkplatz "Am Neukirchner Wald" zu einer Kettenreaktion, in deren Folge sich mehrere Wagen touchierten. Zwei Fahrer im Alter von 54 und 63 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Die Autobahn in Richtung Hof blieb an der Unfallstelle fast drei Stunden lang voll gesperrt.