Essay von Claus Hulverscheidt

Als Angela Merkel noch hinter dem Eisernen Vorhang lebte, da gab es diesen Sehnsuchtsort, an den die junge Physikerin in ihrer Fantasie gerne reiste: Amerika. Es waren "die Größe, die Vielfalt, die Kultur" des Landes, die die heutige Kanzlerin so faszinierten, dazu die Freiheit und der wirtschaftliche Erfolg. Noch 2019 geriet Merkel beim Gedanken an Amerika für ihre Verhältnisse geradezu ins Schwärmen: "Die Rocky Mountains sehen, mit dem Auto herumfahren, Bruce Springsteen hören - das war mein Traum."